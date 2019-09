À Pau, 400 étudiants dans les rues pour alerter sur le réchauffement climatique

Pau, France

Près de 400 étudiants ont manifesté ce vendredi dans les rues de Pau à l'appel de la jeune activiste suédoise Greta Thunberg. Ils sont partis de la place Clemenceau et ont défilé près du tribunal, avant de rejoindre la place Verdun, puis la place Royale, et d'aller au palais Beaumont en passant par le boulevard des Pyrénées. À midi, les étudiants ont terminé la manifestation là où ils l'avaient commencé.

Les étudiants ont fait preuve d'originalité et d'humour sur les pancartes brandies fièrement : "Non aux légumes qui voyagent plus que moi", "papa, maman désolé, je sèche comme la planète" ou encore "la planète se dessèche, l'état nous vend des clims". Les jeunes ont manifesté au son de : " on est plus chaud que le climat" et "les petits pas ça ne suffit pas."

Une ambiance bon enfant pour la manifestation à Pau.

De nombreux messages humoristiques étaient brandis. © Radio France - Maud Calvès

Les lycéens ont mené le cortège, suivis par des gilets jaunes qui avaient enfilé pour l'occasion un costume spécial symbolisant la convergence des luttes. En effet, des membres de la confédération paysanne et de du Parti Communiste Français se sont joints au défilé.

Les gilets jaunes ont enfilé des costumes pour l'occasion. © Radio France - Maud Calvès

Partout dans le monde, plusieurs centaines de milliers de jeunes ont défilé dans les rues de leurs villes.À Paris, plus de 9000 personnes ont manifesté.