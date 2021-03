VIDÉO - A Pau, de fausses voitures en bois pour symboliser la place qu'elles prennent en ville

Une trentaine de bénévoles de Pau à vélo ont déambulé ce samedi après-midi dans les rues de Pau pour interpeller les passants sur la place que prennent les voitures en ville, avec des cadres en bois pour symboliser la taille qu'elles font et une fanfare pour le côté sonore.

Les bénévoles ont accroché des pancartes et des banderoles à leur fausse "voiture"

"50% des trajets que l'on fait font moins de 3 kilomètres, 80% font moins de 5 kilomètres donc la voiture n'est pas toujours justifiée", assure Bertrand Ottmer, administrateur de Pau à vélo. "La première chose c'est d'inciter les gens qui ont la possibilité d'arrêter d'utiliser leur voiture, voire même de s'en séparer carrément", ajoute-t-il, pour se déplacer à pied ou à vélo à la place.

4 morceaux de bois qui forment la taille d'une petite voiture © Radio France - Soisic Pellet

Des cadres en bois pour symboliser la voiture

Pour sensibiliser le plus de monde dans les rues de Pau ce samedi après-midi, une trentaine de bénévoles de Pau à vélo ont donc opté pour une mise en scène au départ de la place Clémenceau : des fausses voitures symbolisées par des cadres en bois, portées par une personne. L'idée : se rendre compte de la taille que prend un véhicule, notamment dans le centre-ville, qu'il soit en mouvement ou garé. Une voiture est à l'arrêt "96% du temps", expliqueBertrand Ottmer, "et elle occupe 10 mètres carrés".

Il y a des choses auxquelles on s'est tellement habitués qu'on n'y pense plus mais qui sont un vrai problème - Bertrand Ottmer, Pau à vélo

"Je pense que c'est assez visuel et rigolo de nous voir déambuler comme ça", estime Julie, une manifestante, habitante de Mazères-Lezons, à côté de Pau. Une manière de se rappeler _"qu'on peut faire autrement",alors que "dans nos usages du quotidien, on n'y réfléchit pas trop donc là, c'est vraiment essayer d'avoir une action coup de poing et de se poser des questions", ajoute la jeune femme. _