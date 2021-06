À Pau, on lutte contre les chenilles processionnaires au paintball

Depuis ce lundi 7 juin, les agents de la ville de Pau tirent au paintball pour lutter contre les chenilles processionnaires. Ces capsules diffusent des phéromones qui perturbent les papillons mâles qui n'arrivent plus à s'accoupler et qui ne se reproduisent donc plus.

La nouvelle activité des agents de la ville de Pau : tirer sur les arbres au paintball. Cela peut prêter à sourire, mais il y a un vrai objectif derrière cette activité, celui de lutter contre l'invasion des chenilles processionnaires. Dans les capsules éjectées par le fusil de paintball en direction des arbres, des phéromones qui perturbent le papillon mâle en quête d'une partenaire. Moins d'accouplement, c'est moins de reproduction et donc moins de bébés chenilles.

Le paintball pour atteindre le haut des arbres

L'objectif est de cibler les envols de papillons de la chenille processionnaire. Les premiers vols sont, généralement, observés à partir de la seconde semaine de juin, une période qui peut s'étaler sur un mois ou deux. Ces papillons, les mâles surtout, vont être à la recherche de papillons femelles pour s'accoupler. L'opération consiste donc à diffuser des phéromones femelles qui vont saturer l'air et désorienter les mâles, qui n'auront d'autres choix que d'abandonner leur conquête de partenaires.

La technique fonctionne d'après la ville. "On met à peu près dix capsules dans un arbre et on arrive quand même à faire entre 80 à 90% de réussite", explique Florent Thieffaine, le chef d'équipe du patrimoine arboré de la ville, chargé d'appuyer sur la gâchette.

Près de 1500 billes vont être projetées sur 150 arbres de la ville de Pau. © Radio France - Dimitri Morgado

La chenille processionnaire, nuisible pour tous

La processionnaire du pin, dont la peau est urticante, est considérée comme nuisible parce qu'elle impacte négativement la santé des pins et des différents hôtes. Au-delà de cet effet néfaste sur les végétaux, la chenille peut toucher la santé humaine et la santé des animaux de compagnie. "Les chiens sont, par exemple, particulièrement sensibles à la chenille, explique Antoine Gauthier, le responsable des unités de Gestion et Ingénierie de l'Arbre à Pau, on peut avoir des nécroses de langue sur les animaux de compagnie, il faut les tenir en laisse, faire attention".

Un dispositif qui a un coût

L'opération, qui va durer une semaine, n'est tout de même pas donnée pour la municipalité. Chaque capsule vaut un peu plus de trois euros, et en sachant qu'il va en falloir 1500 pour couvrir les besoins, ce sont entre 4000 et 5000 euros qui seront au final déboursés. Le prix à payer pour contrer l'envahisseur.