La ville de Périgueux éteint l'éclairage public dans les quartiers résidentiels pour économiser l'énergie

A la fin du mois de juillet, certaines rues de Périgueux ne seront plus éclairées la nuit. Seuls les quartiers résidentiels de la villes sont concernés, entre minuit et 5h30. Au total, 62 points lumineux vont s'éteindre. L'objectif est de faire des économies d'énergie, et notamment faire des réserves pour cet hiver. La mairie espère une réduction de 30% d'énergie dès l'année prochaine.

Pacifier la ville avec l'extinction des lumières

Ce "Plan Lumières" de la ville est le fruit d'une expérimentation qui a duré un an dans les quartiers Pierre de Coubertin et le secteur Moulin du Rousseau à Périgueux. "Le bilan est très positif, c'est la raison pour laquelle on a décidé d'étendre le dispositif sur l'ensemble de la ville. C'est un vrai outil de pacification, cela permet d'avoir des nuits paisibles, et de redécouvrir son environnement, notamment les nuits étoilées" explique Delphine Labails, la maire de Périgueux.

Quant aux questions d'insécurité, elle répond : "Aucun fait d'insécurité n'a été noté dans les quartiers d'expérimentation. L'ensemble de ce dispositif a été vu et validé par la police, avec le commissaire divisionnaire, pour ne pas générer ces troubles".

Peur de l'insécurité dans les rues

Depuis hier, les deux lampadaires en face de chez Guy s’éteignent la nuit. Un soulagement pour celui qui souffrait de la lumière qui rentrait dans sa chambre quand il dormait. "C'est extraordinaire de voir enfin les étoiles. Hier soir, je suis allé me balader parce qu'il n'y avait pas de lumière" raconte le retraité. Il se rappelle la période du confinement : "Voir toutes ces lumières tourner toute la nuit alors qu'on était tous chez nous…"

Dans les rues, il fait noir, et ça fait peur

En tout cas, ça provoque des débats avec Caroline, sa coiffeuse, qui n'est pas contente du tout de ce dispositif de la mairie. "Il faudrait qu'il y ait effectivement une lumière sur deux ou sur trois. C'est les vacances, on se promène, on va au restaurant. Et quand on en sort, franchement dans les rues, il fait noir, et ça fait peur" regrette cette coiffeuse à domicile.

Faire des économies d'énergie

Les quartiers résidentiels, concernés par l’extinction des lumières entre minuit et 5h et demi, sont habités principalement par des familles et des personnes âgées. C’est pourquoi, faire des économies d’énergie dans ces quartiers là, est justement une bonne chose selon Marina, une voisine. "Les gens du quartier sont plus de la journée. Il n'y donc aucun intérêt à laisser les lumières allumées la nuit" conclut-elle.