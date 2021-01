A Perpignan, gros incident sur la principale conduite d'alimentation en eau

Si vous habitez Perpignan, vous avez peut-être constaté la présence d'air dans vos conduites d'eau ces dernières heures. C'est la conséquence d'un incident important qui s’est produit dans la nuit de mercredi à jeudi : la principale canalisation d'alimentation de la ville s'est brisée au niveau du centre pénitentiaire. Ce jeudi soir, les réparations sont toujours en cours.

Selon Véolia, "c’est vers 2 heures du matin, que la télésurveillance de l'usine de production d'eau potable, située à Saint Féliu d'Avall, a détecté une fuite importante (...). Immédiatement alertées, les équipes d'astreinte sont intervenues en pleine nuit pour sécuriser la zone et isoler le tronçon « fuyard » afin de stopper les pertes en eau". Dans l'urgence, trois forages de secours ont été mis en route, pour continuer à approvisionner la ville en eau potable, le temps de finir les réparations.

"Grâce à l’implication totale des équipes, leur réactivité et leur professionnalisme, cette opération s’est parfaitement déroulée. Elles ont gagné la course contre la montre enclenchée ce matin à 2 heures » , se félicite Jean-François Lluch, le directeur territorial de Veolia à Perpignan. « Le service essentiel de l’eau a été maintenu et garanti. »

La remise en service de la canalisation est prévue durant la nuit de jeudi à vendredi, au plus tard dans la matinée, après des analyses bactériologiques. "Si jamais les Perpignanais constatent de l'air dans leurs conduites ou une eau un peu colorée au robinet, il s’agit d’une suite logique et sans conséquence de cet incident", assure Véolia. Pour toutes questions, les habitants peuvent joindre le 09 69 329 328.