Coût de l'énergie : à Perpignan, l'entreprise Tecsol développe la climatisation solaire

Trente ans de développement, mais ça y est. Le bureau d'études perpignanais Tecsol, spécialisé dans l'énergie solaire, a mis au point une climatisation solaire. Une centrale photovoltaïque et deux pompes à chaleur installées sur le toit de l'entreprise, au pôle technologique Tecnosud fonctionnent déjà. L'objectif est d'assurer l'indépendance énergétique sur la climatisation.

Tecsol est parvenu à connecter entre eux des panneaux photovoltaïques et une pompe à chaleur réversible. Cela a pu se faire par le biais d'un "onduleur, qui transforme le courant continu en courant alternatif". Ce qui veut dire qu'il permet de convertir l'énergie créée par les panneaux solaires en électricité utilisable par la pompe à chaleur. Celle-ci l'utilise donc pour réchauffer ou refroidir la température du bâtiment via la climatisation.

Il s'agit de la version moderne d'une idée vieille de trente ans, non réalisée à l'époque par manque de moyens. Aujourd'hui, André Joffre se félicite de ce projet "qui permet, en période d'été, de couvrir entièrement la consommation en climatisation. L'hiver, on estime que 50% du chauffage pourrait être couvert par les climatiseurs solaires".

Un moyen d'indépendance énergétique

Mais toute innovation a un coût : entre 9000 et 10 000 euros pour une maison. Un investissement que le PDG de Tecsol nuance. Pour lui, le prix sera rapidement amorti : "Il y a des subventions qui sont apportées. Pour l'instant, on est encore couverts par le bouclier tarifaire, mais l'année prochaine, les gens devront payer le vrai prix de l'électricité. S'il augmente comme nous le prévoyons, le retour sur investissement devrait prendre cinq ans", au lieu des dix qu'André Joffre estime à l'heure actuelle.

Cette climatisation solaire est-elle un pas vers l'indépendance énergétique ? Pour le président de Tecsol, depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, la question de l'énergie est devenue centrale et il faut parvenir à une énergie qui ne dépend pas d'autres puissances : "On s'est rendus compte avec cette crise en Ukraine que tout était interconnecté. Et 1 kilowattheure d'électricité produit à Perpignan, c'est du gaz russe en moins à importer. Il faut réfléchir à des énergies qui permettent l'indépendance, et le photovoltaïque en fait partie."