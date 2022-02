A Perpignan, la végétalisation de la Place de la République fait débat

Tous les habitués le savent : la Place de la République est sans doute l'un des meilleurs endroits pour profiter du soleil au cours de l'hiver, mais l'été elle se transforme souvent en four pendant la journée. Pour cette raison, la ville a décidé de créer des ombrages en installant de la végétation.

Depuis quelques jours devant le Théâtre municipal, un grand panneau d'information annonce l'installation "au premier trimestre 2022" de "quatre corolles végétalisées". Ces gigantesques "pots de fleurs" - larges de huit mètres - accueilleront des plantes grimpantes, dont les branches permettront d'ombrager une surface d'environ 200 mètres carrés.

Les commerçants et les cafetiers regrettent "de ne pas avoir été consultés". "Nous ne savons même pas quelles essences ont été choisies : j'espère qu'elles perdent leurs feuilles pendant l'hiver, pour profiter du soleil", lâche une commerçante. Au café "Le petit Moka", le patron craint que ces installations gênent la visibilité lors des manifestations culturelles, telles les Jeudis de Perpignan ou les projections du Festival Visa pour l'image.

Si certains habitués se réjouissent de la création "de cet ilot de fraicheur" sur un espace "beaucoup trop minéralisé", d'autres redoutent "de ne plus avoir assez de soleil" en dehors de la saison estivale, ou de ne plus pouvoir "profiter du panorama sur les façades qui entourent la place". "Et puis cela va manger beaucoup d'espace au détriment du marché", s'inquiètent Monique et Chantal, deux retraités qui s'approvisionnent régulièrement sur les étals.

Contactée, la maire de quartier-centre n'a pas donné suite à nos sollicitations.