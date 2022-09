À Pertuis, la mairie rénove les écoles pour faire des économies d'énergie

La mairie de Pertuis a passé l'été à rénover les huit écoles de la commune pour faire des économies d'énergie. Les travaux s'élèvent à 600.000 euros, notamment pour isoler du froid et de la chaleur les bâtiments. La mairie entend faire face à la fois à la crise climatique et à l'explosion des factures d'énergie. Il s'agit d'une somme conséquente pour une commune de 20.000 habitants. Mais la mairie a préféré agir avant un hiver très incertain en terme d'approvisionnement et de tarifs du gaz et de l'électricité.

De la peinture blanche pour faire baisser la température

Les ampoules classiques ont été remplacées par des LED. Des stores anti-UV ont été installés. Les murs et les toits qui ne l'étaient pas ont été isolés avec de la laine de verre. Du double vitrage a été installé là où il n'y en avait pas.

La commune mène aussi une expérimentation dans l'école Augier, trop chaude pendant les fortes chaleurs du mois de juin. Le toit terrasse de 600 mètres carrés a donc été repeint avec une peinture banche réfléchissante. Les résultats sont bluffants, d'après l'adjoint aux travaux, Lucien Galland. Il constate une baisse de 10 à 15 degrés sur ce toit et de cinq degrés en dessous, dans les classes. Une baisse précieuse pour les canicules à venir.

D'autres rénovations de bâtiments communaux suivront. Pertuis s'apprête aussi à éteindre l'éclairage public, notamment dans les zones pavillonnaires. Un éclairage composé pour moitié de LED. La seconde moitié sera progressivement remplacée. Des mesures de bon sens alors que l'élu redoute des factures de gaz et d'électricité mirobolantes cet hiver.