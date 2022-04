Des habitants ont appris ce mercredi matin dans les médias qu'ils ne pouvaient plus manger leurs fruits et légumes cultivés autour de la fonderie, au moins jusqu'au 15 juin. Ils recevront dans les jours qui viennent un courrier de la mairie.

"On a peut-être laissé les gens s'empoisonner" : à Bléré, l'inquiétude sur une possible contamination au plomb

Depuis ce mardi 26 avril, un arrêté préfectoral interdit de consommer les fruits et légumes cultivés dans un rayon de 500 mètres autour de l'ancienne fonderie Autocast, à Bléré.

Des analyses ont révélé une pollution "chronique" du sol aux métaux lourds (plomb, cuivre, zinc, hydrocarbures. Les habitants sont surpris que cette contamination ne soit mise au jour que 13 ans après la fermeture du site, mais attendent confirmation.

Des révélations 13 ans après la fermeture du site

François, retraité, habite Bléré et depuis 4 ans, il cultive salades, tomates et pommes de terre à 150 mètres de la fonderie. "Ce qui me perturbe, c'est qu'on va peut-être découvrir qu'on a empoisonné des gens pendant des décennies."

On va peut-être découvrir qu'on a laissé des gens s'empoisonner sans aucun contrôle, sans rien du tout.

Il partage son jardin avec une autre bléroise, mais depuis mardi, il ne peut plus arroser avec l'eau de son puit. "Je pense que je vais laisser comme ça. Je ne vais pas me promener avec mes bidons."

Les habitants attendent les analyses complémentaires

Des voisins, Elisabeth et Bernard, ont emménagé juste derrière la fonderie il y a 6 ans. Ils tombent des nues :

On ne s'est pas méfié, dans la mesure où il n'y avait plus d'activité industrielle.

Elisabeth poursuit : "Ça fait presque sept ans qu'on mange ces légumes. Pour l'instant, on n'a pas remarqué d'anomalie au niveau de la santé".

Elle ne s'alarme pas pour autant. "Il faudrait venir prélever le sol pour déjà conclure à quoi que ce soit", lance-t-elle. Des analyses complémentaires vont être menées chez les particuliers les plus proches, par un bureau engagé par la ville de Bléré, propriétaire du site.

Une contamination au plomb déjà détectée il y a plusieurs décennies

À bien y réfléchir, François, membre d'une association de pêche, se souvient qu'il y plus 20 ans, des analyses avaient déjà révélé que le Cher était contaminé au plomb, notamment à hauteur de Bléré. "À l'époque, même si personne n'avait été ciblé, nous localement, on avait bien compris que ça devait venir de la fonderie." Durant son fonctionnement, des salariés avaient été contaminés à l'amiante.

L'interdiction de consommer les légumes court pour l'instant jusqu'au 15 juin.