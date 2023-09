A Plouarzel, Engie inaugure son premier parc éolien renouvelé de France

Développer l'éolien, ce n'est pas seulement construire de nouveaux parcs d'éoliennes à terre ou en mer. C'est aussi remplacer les installations de première génération par des éoliennes plus performantes et plus puissantes. Dans le Finistère, le "repowering" d'éoliennes a débuté en 2018 avec les parcs de Plouyé et Goulien. Un renouvellement qui va s'accélérer dans les prochaines années : un tiers des capacités éoliennes installées en France doit être reconstruit d’ici 2030. Pour la première fois, le leader français de l'éolien a inauguré un parc renouvelé, vendredi 22 septembre sur les hauteurs de Plouarzel, face à la mer d'Iroise et à l'archipel de Molène. Les anciens mâts érigés en 2000 ont été démantelés et recyclés à 99%, pour laisser place aux nouvelles éoliennes. Engie Green, la filiale éolien et solaire du groupe Engie en France, a investi 6,5 millions d'euros dans l'opération.

67% de rendement en plus

Fabriquées par l'entreprise allemande Enercon, les cinq éoliennes ne sont plus blanches mais grises, et culminent désormais à 73,5 mètres soit 9 mètres et demi plus haut que les anciennes. Mais elles sont surtout bien plus performantes. Entièrement automatisées, les pales pourront tourner 99% du temps. L'exploitant table ainsi sur une production annuelle de près de 12.000 MWh, soit 67% de plus. Les éoliennes de Plouarzel (4.000 habitants) fourniront l'équivalent de la consommation actuelle d'électricité de... 5.300 habitants.

"C'est tout l'intérêt du renouvellement, explique William Arkwright, directeur général d'Engie Green. Cela permet d'avoir pour un même nombre d'éoliennes une puissance supérieure, voire parfois pour moins d'éoliennes plus d'électricité produite".

Un "cas d'école" en matière d'appropriation de l'éolien

Pour le maire de Plouarzel André Talarmin (2e à droite), les éoliennes "font partie de l'identité de la commune". © Radio France - Nicolas Olivier

Maire de la commune depuis 1989, André Talarmin n'est pas peu fier d'avoir été précurseur en se lançant dès 1995 dans l'aventure de l'énergie éolienne, préférée à un projet de centrale nucléaire. "Quand on a démarré ça à l'époque, les gens n'y croyaient pas", se souvient-il. Pourtant, les éoliennes se sont imposées, sans jamais être remises en cause : "Le projet s'est parfaitement intégré dans le territoire. Il n'y a pas eu de soucis avec les riverains, les propriétaires fonciers ou les agriculteurs. Il n'y a pas de zone humide, pas de problème pour les oiseaux. C'est rentré dans le paysage de Plouarzel, les gens trouvent la démarche intelligente... ça ne dérange personne." Le directeur général d'Engie Green y voit même un "cas d'école en matière d'appropriation de l'éolien".

A quelques centaines de mètres au sud, le second parc d'éoliennes de la commune, mis en service en 2007, doit faire l'objet d'un renouvellement et d'une extension. Dix jours après le début de l'enquête publique, personne n'a encore émis la moindre objection.