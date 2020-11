Plus d'un mois après le passage de la tempête Alex qui a ravagé une grosse partie des vallées de la Vésubie et de la Tinée, la situation est toujours extrêmement compliquée pour de nombreuses communes. À Tende, il n'y a plus de gaz disponible à l'achat et internet n'a toujours pas été rétabli.

"On n'a plus de gaz", à Tende, la situation toujours compliquée un mois après la tempête Alex

Les habitants de Tende n'ont plus de gaz, pas d'internet et bientôt plus de produits frais.

Un mois après le passage de la tempête Alex, la situation est toujours particulièrement compliquée dans les vallées de la Vésubie, de la Roya et de la Tinée. De nombreuses communes ne sont toujours pas revenue à une situation normale, loin de là.

"Nous n'avons plus de gaz, plus d'internet et bientôt plus de produits frais", Denise, une habitante de Tende

À Tende, plus aucune bonbonne de gaz n'est disponible à l'achat dans la commune : "Nous sommes isolés de chez isolés", s’inquiète Denise, habitante depuis une trentaine d'années dans la commune de la vallée de la Roya.

"Nous ne pourrons plus cuisiner d'ici quelques semaines si cela continue. Nous n'avons toujours pas non plus récupéré internet, et bientôt, nous n'aurons plus de produits frais."

"D'ici quelques semaines, nous n'aurons plus grand chose pour vivre dans la commune !" Denise, habitante de Tende

Si Denise ne pointe pas du doigt le maire "qui fait tout ce qui est en son possible pour Tende", elle s'insurge contre le manque d'aide, voire l'abandon que connaît sa commune : "On nous dit qu'il est impossible d'acheminer des bonbonnes de gaz car le produit est dangereux. Pourtant, je suis certain que les militaires peuvent le faire. D'ici quelques semaines, nous n'aurons plus grand chose pour vivre dans la commune ! C'est une catastrophe".