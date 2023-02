A Pornichet, le port de plaisance se refait une beauté

Si vous habitez Pornichet, il y aura bientôt de gros travaux sur la côte. À partir du 20 février 2023, sur la dune du port d'échouage, entre la capitainerie et la rotonde, un grand tuyau de deux kilomètres sera installé pour draguer le port de plaisance. Un travail réalisé tous les huit ans pour traiter et rejeter les sédiments qui s'accumulent au fil des ans. Après celles réalisées entre 2014 et 2016, cette nouvelle opération s’achèvera en avril 2024, "conformément aux autorisations données par l’État" précise la ville de Pornichet.

Des travaux en deux parties

"L'opération de dragage se fera en deux parties, explique Paul-Marc Urvoy, directeur du port de Pornichet. La première partie, c'est le montage de la canalisation de rejet en mer. Une drague va enlever les sédiments déposés au fond du port, qui va couper la vase accumulée, l'aspirer et la refouler via un tuyau de deux kilomètres de long. Ce chantier débute le 20 février et s'achèvera le 15 avril 2023. La deuxième partie, c'est l'opération de dragage à proprement parler, qui débute mi-octobre jusqu'à fin avril 2024."

La ville de Pornichet indique qu'un plan de circulation spécifique a été adopté pour livrer les matériaux, notamment le boulevard de la République, l'avenue Gabrielle et l'avenue Yolande. L'objectif est de réduire la gêne occasionnée aux riverains pendant les travaux.