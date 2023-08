À Pré-en-Pail, le cimetière est infesté de mauvaises herbes

Depuis le 1er juillet 2022, il est formellement interdit d'utiliser des produits phytosanitaires pour entretenir des cimetières communaux. Les villes doivent donc trouver des alternatives. À Pré-en-Pail, dans le Nord-Mayenne, le sujet pose bien des problèmes. La nature a repris ses droits avec des mauvaises herbes partout.

ⓘ Publicité

Du chiendent dans les allées

La mairie organisera donc le vendredi 8 septembre (19h) une réunion de concertation avec les habitants, car le sujet crispe un peu tout le monde. Dans les allées, on tombe le plus souvent sur du chiendent, une plante graminée très invasive. "Si déjà les personnes qui ont des tombes venaient les entretenir... ce serait un bon point" s'agace cette visiteuse régulière.

Du chiendent poussent dans les allées du cimetière de Pré-en-Pail © Radio France - Martin Cotta

Un grattoir, un râteau. Certaines familles de défunts entretiennent comme elles le peuvent certains espaces. Mais pour cette habitante de Pré-en-Pail, c'est à la mairie de mettre la main à la pâte. "La commune n'a pas fait son travail, c'est tout. On ne laisse pas un cimetière dans cet état-là ! Si on n'a pas assez de personnel, et bien, on embauche. Il y a des gens qui sont au chômage" ajoute une autre visiteuse, beaucoup plus exaspérée.

La ville n'a plus les moyens humains

"Il faudrait avoir des agents qui passent du temps à l'intérieur du cimetière. Ça demanderait un temps énorme. C'est vrai qu'avant, quand on avait le produit phyto, on passait le produit une journée et on était tranquille pour un bon mois. Désormais, pour que le cimetière soit un peu plus propre, il faut passer plusieurs semaines à l'intérieur pour l'entretenir. On sait que ça a un coût supplémentaire. Donc, il faut avoir une réflexion globale sur notre cimetière" répond le maire Denis Geslain.

Autre motif de mécontentement pour certains habitants : l'écroulement d'un muret à quelques mètres des tombes. Son état se dégraderait depuis cinq ans déjà.