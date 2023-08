A quelques jours des vendanges, les derniers contrôles de maturité sont réalisés sur l'île de Ré

Sur l'île de Ré, la plupart des 540 hectares de vignes sont prêts à être récoltés. Cette année, les vendanges devraient commencer dans quelques jours… En-tout-cas c'est ce que laissent présager les derniers contrôles de maturité effectués par la Cave Coopérative des Vignerons de l'île de Ré. Des vendanges encore une fois précoces, qui demandent une tout autre organisation aux vignerons. C'est pour cette raison que les œnologues de la Cave Coopérative analysent des centaines de grappes de raisin depuis le début du mois d'août.

ⓘ Publicité

Un raisin sucré sans être acide

Si les vendanges ont toujours été dictées par la météo, le phénomène s'intensifie depuis quelques années à cause du changement climatique. "Les coups de chaleur ont plusieurs conséquences sur la vigne, ça peut entièrement bloquer la vigne", explique Benoit Penanhoat, œnologue de la Cave Coopérative des Vignerons de l'île de Ré. C'est ce qu'il s'est passé lorsque l'alerte orange canicule a été déclenchée en Charente-Maritime*, "la plupart n'avaient pas assez de réserve d'eau aux pieds donc elles ont juste arrêté de travailler"*, poursuit l'œnologue. Quand les raisins prennent des coups de chaleur, ils sont souvent très acides et très sucrés, alors que "il faut vraiment que l'acidité soit régulée, le coup de chaud peut faire disparaître plusieurs arômes".

loading

Tous ces éléments sont analysés lors des contrôles de maturité, "tous les huit jours depuis le 8 août, on reçoit des grappes de tous les vignobles de l'île pour qu'on leur dise si oui ou non, ils peuvent commencer à vendanger", détail Jérôme Poulard, responsable technique de la Cave Coopérative. En tout, ce sont plus de 540 hectares qui sont analysés, dès qu'elles arrivent, les grappes sont pesées et pressées pour que le laboratoire analyse le jus. "C'est à ce moment-là qu'on ressent le plus la différence de température, souvent, on a des vins qui ont du mal à garder leur fraîcheur", poursuit Jérôme Poulard.

Ralentir la maturité

Pour éviter aux vendangeurs de récolter sous un soleil de plomb, les vignerons essayent de ralentir la maturité des grappes de raisins. De plus en plus, les vignerons plantent des cépages un peu plus tardifs. Pour l'instant, c'est la seule solution abordable : "on pourrait refroidir les terres artificiellement, mais pour des raisons économiques et écologiques, c'est hors de question", affirme Jérôme Poulard.