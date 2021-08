A Reims, la crainte d'un désengagement des collectivités sur la pollution de l'air

Le 4 août, le Conseil d'Etat condamne l'Etat pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires afin de réduire la pollution de l'air dans sept agglomérations, dont Reims. L'Etat avait déjà été condamné par l'Europe sur le même sujet.

Cette fois, il devra verser une astreinte de 10 millions d'euros à des associations, mais aucune d'entre elles ne se trouve dans la région rémoise. Cette décision étonne Atmo Grand-Est puisque l'agglomération de Reims était concernée par le contentieux.

Une décision en trompe-l'oeil

Les juges administratifs ont en fait estimé que la situation s'était améliorée dans la région. "Le Conseil d'Etat s'est basé sur les relevés de pollution de l'air de 2020, qui n'est pas une année représentative, à cause du confinement. On a donc vu les taux de pollution baisser de 30% à 40% voire plus mais avec le retour de l'activité, ces taux risquent de retrouver des niveaux supérieures aux normes de qualité de l'air", prévient Emmanuelle Drab-Sommesous, la directrice de l'observatoire de la qualité de l'air d'Atmo Grand-Est.

Alors, l'association Atmo Grand-Est tire la sonnette d'alarme sur un potentiel désengagement des acteurs publics, mais aussi des citoyens, sur la question de la pollution de l'air. "La problématique n'est absolument pas réglée en dépit de la décision du Conseil d'Etat", martèle la directrice.

Pour elle la mobilisation des collectivités doit se poursuivre et notamment autour du projet de la zone à faibles émissions à Reims. Ce projet vise à limiter la circulation des véhicules les plus polluants dans le centre-ville. "On sait que 47% des émissions de dioxyde d'azote proviennent du trafic. En modélisant l'impact de l'instauration de la zone à faibles émissions, on constate que cela permettrait de rester, de manière pérenne, dans une situation conforme aux normes européennes." La mise en place de cette zone à titre pédagogique est prévue pour le mois de septembre.