À Reims, le parc de Champagne se déconfine timidement

Les parcs et jardins rouvrent partout en France pour ce week-end de la pentecôte, après deux mois de fermeture liée au Covid-19. À Reims (Marne), les espaces verts du centre-ville ont la côte mais le parc de Champagne est resté calme, malgré un soleil bien présent.

Respecter la distanciation physique d'un mètre était loin d'être compliqué au parc de Champagne à Reims (Marne). Pour son premier jour déconfiné, l'un des plus grands parcs de la cité des sacres n'a pas été pris d'assaut. Une réouverture, conforme à la deuxième phase du déconfinement présentée jeudi dernier par Édouard Philippe, qui a permis a quelques dizaines de personnes de profiter du soleil et des températures quasi-estivales en toute tranquillité.

Pique-nique, champagne et sport

Les seuls cris de joie des enfants suffisent à montrer que la vie reprend ses droits dans ce parc rémois. "On est en famille. Ça fait du bien pour les enfants surtout. Ils prennent l'air, ils font de la trottinette. Nous ça nous permet de souffler un peu, de relâcher la pression. Ça joue aussi sur le moral, on était enfermé depuis deux mois", témoignent Samira et Hallal.

Quelques couples se promènent dans les allées, la pelouse est parsemée de petits groupes de moins de dix personnes, comme le veut la règle. La distanciation physique est respectée entre les groupes, pas forcément entre les membres d'un même groupe, où les masques font quelques timides apparitions. "On peut bronzer, jouer aux cartes. Ça fait du bien de revoir les copines, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu ce genre de moments", racontent Marine et Agathe, deux lycéennes rémoises. "Le programme de la journée c'est : pique-nique, champagne et sport", complète Antoine.

À Reims, l'ensemble des parcs et jardins ont rouvert ce samedi, à l'exception du jardin d'horticulture qui prolonge son confinement pour cause de travaux.