A Reims, Plurial Novilia lance la première opération d'autoconsommation collective avec des panneaux solaires

C'est une première dans la région pour un bailleur social, et l'opération aura valeur de test, d'exemple pour Plurial Novilia. Le bailleur social lance en effet la première opération d'autoconsommation collective grâce à des panneaux photovoltaïques sur le toit d'un immeuble. Un immeuble situé dans le quartier Jean Jaurès à Reims et ce sont 17 logements qui peuvent se chauffer ou se fournir en électricité grâce à cette énergie renouvelable. Et Plurial Novilia a choisi volontairement des logements "énergivores".

Réduire la facture d'électricité de 20%

"On est sur des logements dits tout électrique, avec chauffage électrique et une production d'eau chaude électrique, donc des logements relativement coûteux en terme de facture électrique donc c'est avant tout pour le pouvoir d'achat", explique Joachim Rolland responsable support et accès chez Plurial Novilia.

Les premiers gagnants seront les locataires donc, car l'objectif est de réduire jusqu'à 20 % la facture d'électricité. "Avec une partie sur les factures des communs, l'éclairage, l'ascenseur, la ventilation, et l'autre partie la consommation domestique des logements", ajoute Joachim Rolland. Mais cette opération d'autoconsommation collective c'est aussi un argument commercial pour le bailleur : "lorsque vous avez un logement où les charges et coûts annexes au loyer sont inférieurs à la concurrence".

Une opération permise grâce au compteur "Linky" d'Enedis

Chaque locataire doit donner son accord et faire les démarches auprès de son fournisseur d'énergie pour récupérer ainsi l'énergie produite par les panneaux photovoltaïques. Et avant d'installer les panneaux photovoltaïques, il a d'abord fallu entrer dans les logements, parler avec les locataires, faire une étude de faisabilité en 2018 pour évaluer les besoins de chaque appartement.

D'autres bailleurs sociaux intéressés ?

Et cette autoconsommation collective c'est une possibilité nouvelle qui pourrait intéresser d'autres bailleurs sociaux selon Enedis. "On est au début d'une vraie tendance de fond du développement de l'autoconsommation collective", estime Frédéric Jaloux.