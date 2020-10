A Reims, un bus itinérant sensibilise aux économies d'énergie

Devant un grand écran, à l’intérieur du bus Mission Energie, les enfants testent le jeu vidéo créé par la fondation Good Planet. Vélo, voiture, train ou avion, le but du jeu est de deviner lesquels de ces engins polluent le moins. Nina, 12 ans, a appris beaucoup de choses ce matin : "Certains véhicules polluent plus que d’autres, comme l’avion, donc il vaut mieux prendre le train, par exemple."

Dans le bus Mission Energie, des enfants testent le jeu vidéo sur les dépenses d'énergie des véhicules. © Radio France - Marie Martirossian

Stationné sur les Hautes Promenades, ce bus interactif propose des quiz sur les dépenses d’énergie, des ateliers pédagogiques et des manipulations qui questionnent notre usage quotidien des différentes énergies. A l’étage du bus, une cuisine a été reconstituée, afin que les enfants puissent dénicher les appareils qui produisent le plus d’électricité. Le tout avec l’aide de membres de la fondation.

Sensibiliser enfants et adultes aux économies d’énergie

Devant le bus, Gabrielle Belviso, la médiatrice de ce projet, accueille les curieux qui s’intéressent à ce grand bus bleu. La tournée a commencé dans les grandes villes de France il y a un mois et a beaucoup de succès auprès des enfants. "C’est toujours plus facile de faire passer une information quand c’est par le jeu et que c’est ludique", explique-t-elle, "On veut essayer d’expliquer aux gens ce qu’est l’énergie, comment on la consomme et comment on peut l’économiser."

Au premier étage du bus Mission Energie, une cuisine interactive a été recréée. © Radio France - Marie Martirossian

Ce bus reste à Reims jusqu’à samedi 24 octobre inclus et est ouvert au public de 10h à 14h et de 16h à 18h. L’entrée est gratuite.