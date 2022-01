A Rennes, construit sur la Vilaine, le parking du centre ville sera démoli

"C'est un projet central et majeur" estime la maire de Rennes, Nathalie Appéré. "C'est une nouvelle page du centre ville que l'on va ouvrir" ajoute Marc Hervé, premier adjoint délégué à l'urbanisme. Ce lundi soir, la majorité municipale a présenté aux élus du conseil son projet qui prévoit la démolition du parking Vilaine. Avec ses 250 places de stationnement, ce parking recouvre la Vilaine entre la place de la République et la place de Bretagne. "Si dans les années 60-70 , la voiture était une préoccupation très forte dans l'aménagement urbain, aujourd'hui nous allons refermer cette page du tout-voiture" ajoute Marc Hervé.

Un jury citoyen a imaginé le nouvel aménagement des lieux

Au printemps dernier, un jury citoyen s'est constitué, pour faire des propositions, et répondre à cette question très clivante "faut-il détruire ce parking ?" Trente personnes ont été choisies, des habitants de Rennes et de la métropole qui ont travaillé pendant plusieurs mois afin de dégager deux hypothèses. C'est la première qui a remporté le plus de suffrages. Elle prévoit la démolition de la dalle du parking, "afin de découvrir la Vilaine sur cette partie". La seconde hypothèse prévoyait de conserver la dalle, et d'aménager une grande pelouse et des zones ombragées sur cet espace. Cette proposition n'a pas été retenue par la majorité municipale.

Illustration du projet d'aménagement après démolition du parking Vilaine - Ville ouverte, atelier Jacqueline Osty et associés

"Reconnexion avec la Vilaine, des espaces végétalisés, une passerelle belvédère"

La démolition du parking de 6.500m2 va permettre de "reconnecter avec la Vilaine", grâce aux aménagements au bord du fleuve. Le projet prévoit des pontons cheminant le long des quais, des gradins végétalisés, des arbres plantés en pleine terre, permettant de réduire "l'ilot de chaleur". Une passerelle belvédère est également prévue, permettant de traverser la Vilaine, mais aussi d'accéder aux gradins, ou d'observer la vue retrouvée sur le fleuve.

Un projet onéreux, qui va bouleverser l'équilibre économique du centre ville, estime un élu de l'opposition municipale

En conseil municipal ce lundi soir, Antoine Cressard, élu de l'opposition pour le groupe Révéler, estime que "ce projet va bouleverser l'équilibre économique et géographique du centre ville", selon l'élu "ce parking est utile pour la clientèle des commerçants, et les 300 professionnels libéraux, pour lesquels, il n'y pas d'alternatives ". La majorité indique que le nouveau parking Hôtel Dieu et ses 300 places permettra d'offrir de nouvelles places de stationnement dans le centre.