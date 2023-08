A Rennes, le ciel de rue a beaucoup fait parler cet été

Si vous êtes passés par les rues d'Estrées et Lebastard à Rennes, vous avez peut être été surpris par l'installation d'une ombrière composée de lamelles en PVC bleues et vertes. Ce ciel de rue ne laisse pas les passants indifférents. Ils sont, pour la plupart, sous le charme. " Magnifique", "très beau", "on a l'impression d'être dans une forêt, j'adore!", peut on entendre à l'entrée de la rue d'Estrées. Ils sont d'ailleurs nombreux à photographier la rue et les images tournent beaucoup sur les réseaux sociaux.

ⓘ Publicité

Faire de l'ombre et baisser la température

Ce ciel de rue, certes très esthétique, a aussi son utilité après la chaleur écrasante qu'a connu Rennes l'an dernier. "L'objectif, c'est d'apporter de l'ombre. On parle d'îlots de chaleur urbains et l'idée c'est d'essayer de trouver des solutions pour faire descendre un petit peu la température ressentie en ville", explique Jean-François Papin, conducteur d'opérations à Rennes Métropole et chargé de la mise en oeuvre de ce projet. Des capteurs ont été installés pour mesurer tout cet été la température dans les deux rues. Pour l'instant, ils ont peu servi en raison de la météo changeante et humide depuis la mi-juillet.

Des améliorations déjà envisagées

Si l'installation séduit, elle fait aussi l'objet d'une critique : elle est en plastique et donc pas très écologique. "On en est bien conscient. On est vraiment sur du test. Si c'est quelque chose qui doit être pérennisé, on va travailler sur les matériaux comme du tissu ou un plastique qui pourrait être recyclé " explique Jean-François Papin qui ajoute "Tout n'est pas parfait. On pourrait avoir un dispositif plus déployé en terme de surface, sur d'autres ou plus de rues en fonction des besoins, des attentes et de la performance du système".

Le ciel de rue restera installé jusqu'à la fin septembre.