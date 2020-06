A Richardménil, des bénévoles se débarrassent des chenilles grâce à un produit inattendu

La chenille processionnaire fait des dégâts dans le bois autour de Richardménil. Les bénévoles du Club Ornithologique ont trouvé une solution écologique et efficace pour l'éradiquer : le savon noir !

La chenille processionnaire est un insecte velu et urticant qui mange les feuilles des arbres, notamment des chênes. Ces derniers deviennent alors très affaiblis et peuvent tomber malades.

Pour se débarrasser de ces chenilles sans polluer l'environnement avec des insecticides, le _C_lub Ornithologique de Richardménil, bénévole pour éradiquer le parasite, a trouvé un produit miracle : le savon noir.

Une méthode efficace et écologique

Serge Triffault, un des bénévoles du _C_lub Ornithologique de Richardménil, explique comment procéder : "Dans le pulvérisateur, il y a 10% de savon noir et de l'eau. Les chenilles bougent et sont en train de tomber parce qu'elles meurent. On les ramasse pour ne pas que les chiens mettent leur truffe dedans, c'est redoutable pour les animaux !".

C'est un produit naturel et écologique, de l'huile de l'olive qui est végétale et de la potasse qui est minérale.

D'après les bénévoles du club, 80% des chenilles processionnaires du bois Impérial ont pu être éradiquées grâce au savon noir, soit des dizaines de milliers d'insectes.

Un bénévole du Club Ornithologique pulvérise du savon noir sur un chêne envahi par le parasite. © Radio France - Guillemette Franquet