À Rive-de-Gier, la réhabilitation se poursuit pour gagner en attractivité

Rive-de-Gier poursuit sa mue. Depuis 2020, la municipalité a lancé un plan de réhabilitation pour tenter de rendre la ville de 15.000 habitants plus attractive. Le plan s'étale jusqu'en 2027 avec des rénovations d'espaces publics, comme la place Pasteur, inaugurée en mars 2023. Une réunion publique est organisée à 18 heures ce mardi à Rive-de-Gier salle Jean Dasté pour faire le point sur les chantiers en cours et à venir.

ⓘ Publicité

loading

France Bleu Saint-Étienne Loire : Peut on réellement changer l'image d'une ville en sept ans ?

Vincent Bony : C'est court, mais il y a déjà eu beaucoup de travail de préparation. Et puis il y a un plan d'ensemble avec une grande ampleur sur l'ensemble des endroits qui vont pouvoir être repris, rénovés. Donc, en tout cas, le mouvement est lancé et la rénovation urbaine du centre ville de Rive-de-Gier, c'est l'opération absolument indispensable pour notre commune pour lui redonner tout son attrait, tout son attractivité, sa qualité de vie aussi. En cœur de ville, on a besoin de retrouver des espaces qualifiés avec plus d'espaces verts, avec des endroits plus agréables, favoriser l'activité commerçante. Et je crois que c'est bien ça l'objet de ce grand plan de rénovation.

Vous avez inauguré en mars la place Pasteur rénovée, c'était un projet ancien, ce type de projet nécessite-t-il forcément plusieurs mandats ?

Bien sûr, les choses peuvent être lancées et ensuite, il faut encore pouvoir les préciser et les rendre opérationnelles. Donc, la place Pasteur, devant l'église Saint-Jean, a été reprise. Ça met en valeur cette belle église. On a pu avoir une rénovation également écologique, en récupérant les eaux de pluie et en alimentant une végétation nouvelle. Notre ville, elle est belle, mais on a peut-être perdu un petit peu notre regard sur la ville, avec effectivement une dépréciation d'un certain nombre de façades, dépréciation d'un certain patrimoine privé ou public. Et donc il faut reprendre tout cela pour redonner son lustre au centre ville, requalifier des espaces publics, des services publics. C'est l'objet de la réunion publique que nous avons ce soir pour présenter comment tout cela devient opérationnel maintenant.

Allez-vous pouvoir mener tous les chantiers que vous envisagiez en 2020, malgré l'inflation ?

Quand nous sommes arrivés, nous avons pu donner une définition un peu plus précise à l'ensemble des projets et certains sont un peu décalés dans le temps. Je pense au square Marcel-Paul qui sera plutôt repris fin 2025 qu'immédiatement. D'abord parce que nous ne voulions pas avoir des travaux partout en même temps. Donc là on va pouvoir avancer sur le Jardin des plantes, sur le pétanquodrome, à côté du conservatoire de musique qui va pouvoir être inauguré - on est en train de terminer la rénovation complète d'un bâtiment pour installer le nouveau conservatoire de musique qui sera vraiment d'une très belle qualité. Rive-de-Gier, c'est une ville populaire, c'est une ville commerçante et c'est aussi une ville de centralité secondaire. On vit aussi avec nos voisins des communes alentour et on a besoin d'avoir ce rôle presque de capitale de la basse vallée du Gier. En tout cas, on joue un rôle pour les communes alentour. On a besoin d'accueillir ces populations aussi. Et donc le centre ville, c'est à la fois un quartier, c'est à la fois la vitrine de la ville et puis ce rayonnement au-delà de notre propre commune.

Ne souffrez-vous pas de la concurrence des grandes villes voisines, Givors et Lyon, sur le plan commercial ?

Sur le plan commercial évidemment, la concurrence des grandes surfaces, des grands centres commerciaux, existe pour toutes les communes de notre taille, mais à Rive-de-Gier nous avons cette offre de services à la personne. Nous avons aussi cette capacité à offrir un parcours complet : quand on est habitant sur les coteaux et qu'on emmène son fils, sa fille au collège, au lycée ou au club de sport, on vient à Rive-de-Gier et donc on en profite peut-être pour aller au supermarché, pour aller à la boutique de vêtements ou pour aller chez le médecin.

Quels sont les commerces qui manquent dans votre ville ?

Déjà nous devons garder tous les commerces que nous avons. Et moi, je tiens à saluer toute leur persévérance et toute la qualité du service que rendent nos commerçants, et puis continuer à étoffer la gamme de services. Il y a peut-être des choses à faire sur les vêtements par exemple, notamment en direction des hommes. Il y a une boutique qui s'est efforcée d'offrir une gamme de vêtements masculins. Mais on a besoin de continuer à diversifier la gamme des services proposés aux Ripagériens et aux gens alentour. Mais en tout cas, sachez qu'on fait tout pour soutenir nos commerçants avec l'Union des commerçants d'ailleurs, qui fête son 110ᵉ anniversaire en 2023, ce qui montre le rôle historique du commerce dans notre commune.

L'avenir du commerce est-il en centre ville aujourd'hui selon vous ?

Moi, je suis convaincu du rôle de centralité de Rive-de-Gier et de ce modèle, de taille moyenne bien sûr, mais qui permet cette qualité de vie, cette qualité du conseil, du service rendu par des commerçants qui connaissent leurs clients et par les habitants qui ont plaisir à flâner, à rencontrer les commerçants et donc à trouver l'achat nécessaire pour le besoin de la famille.