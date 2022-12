À Romans-sur-Isère, des travaux énormes pour faire sortir la Savasse de sous la terre

Faire sortir de terre une rivière, voilà le défi des ingénieurs et ouvriers mobilisés sur les travaux gigantesques qui ont débuté à Romans-sur-Isère depuis mi-novembre. Les travaux doivent se terminer en 2024, avec un plan de circulation remodelé, le tout pour plus de 12 millions d'euros de budget afin de remettre de la nature en ville. Forcément, ça créé de nombreux problèmes.

Le premier des problèmes, c'est la circulation, qui sera plus difficile à Romans-sur-Isère, surtout à partir de janvier. Le quai Sainte-Claire est déjà passé à sens unique depuis fin septembre, pour compenser l'avenue Marcellin-Berthelot a été mise à double-sens, avec un interdiction pour les plus de 3,5 tonnes. L'adjoint à la transition écologique, Étienne-Paul Petit espère que ça "permettra de changer certaines habitudes, ceux qui en ont la possibilité pourraient se mettre au vélo, on a gardé un espace pour une piste cyclable".

La difficulté majeure pour ce chantier sera évidemment la maîtrise de la rivière. Si la Savasse est un ruisseau la majeure partie de l'année, le débit peut passer de 30 litres par secondes à 50 m³ par seconde en cas de crue décennale (qui a une chance sur dix de se produire une fois dans l'année). Or, pendant les travaux, pour couler le béton au sec et redonner à la rivière un lit, celle-ci va être détournée avec trois tuyaux de 250 mètres de long, direction la rivière Isère. "La difficulté et le challenge c'est de faire ça si proche d'un centre-ville, c'est assez unique en France", explique le chef de projet, Lionel Messas. Un barrage en béton va donc être construit, afin de former une piscine dans laquelle on viendra pomper l'eau pour la détourner. Les pompes ayant un débit maximal, en cas de crue trop importante, il est prévu que le barrage lâche et laisse l'eau s'écouler plus loin, pour ne pas inonder le secteur.

La mairie de Romans assure avoir tout calculé niveau sécurité. Une paroi en pieux va être installée pour stabiliser la berge, du côté de l'ancien parking jouxtant la cité de la Musique. Pour enfoncer ces pieux de 15 mètres, il faudra faire vibrer le sol. Afin de surveiller que cela n'abîme pas les habitations, des capteurs ont été mis en place sur les immeubles et maisons alentours. Enfin, pour préserver la biodiversité une fois que la rivière sera sortie, les souches abattues lors de la phase préparatoire du chantier seront semi-enfouies au bord du nouveau lit.

Calendrier des travaux

Décembre : installation des pompes pour détourner la Savasse

Janvier : création de la paroi en pieu

Janvier à juillet : confortement du pont des Orphelines

Janvier à mars : déconnexion des rejets directs d'eaux usées dans la Savasse (une dizaine de maisons concernées)

Janvier 2023 à mars 2024 : remise aux normes du poste de refoulement de la Presle (bâtiment démoli, machinerie remise aux normes)

Budget = 11,7 millions d'euros TTC