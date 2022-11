Rouen: avec la chaleur du mois d'octobre, certains légumes font de la résistance

Plus 2,8° par rapport aux normales de saison. En Seine-Maritime, le thermomètre a battu des records en ce mois d'octobre, qui est le plus chaud jamais enregistré par Météo France. Cette extrême douceur, elle se constate notamment dans les potagers où les légumes d'été font de la résistance.

ⓘ Publicité

Des courgettes et des aubergines en octobre

A Rouen, cela fait maintenant une dizaine d'années que Joël sème tous les ans sur sa parcelle de 300m2 dans le jardin partagé de la rue soeur Marie Ernestine. Et cette année, il voit la différence : " Là il y a des poivrons qui continuent à pousser et des aubergines qui sont encore en fleur, explique Joël. Avec la chaleur qu'il fait, la terre reste chaude donc il y a certains légumes qui repartent. C'est pas du tout la période, l'année dernière à cette époque là, tout avait déjà disparu."

Dans les potagers, les légumes d’été reprennent. © Radio France - Manon Lombart-Brunel

Changer ses habitudes avec le réchauffement climatique

Ce mois d'octobre très doux s'ajoute à un été où des records de température ont été battus.

"Ce qu'on va avoir comme problème nous les jardiniers, c'est qu'il va falloir qu'on s'adapte au réchauffement climatique et qu'on change nos méthodes de culture, explique Joël. Il faudra certainement faire nos semis beaucoup plus tôt ans l'année pour qu'on soit pas embêté si il y a des chaleurs qui se reproduisent comme cette année. Là on a des réserves d'eau sur les toits pour récupérer l'eau pluviale mais pour 90 jardiniers, ça va pas suffire. Le problème, c'est que si il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de légumes."

Et de l'eau, effectivement il en manque. Après un été marqué par une forte sécheresse, l'Eure et la Seine-Maritime enregistre un déficit pluviométrique d'environ 50% par rapport à la normale.