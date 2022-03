A Rouen, près d'une tonne de détritus récupérée grâce aux filets anti-déchets

Des bouteilles en plastique, des linguettes pour bébé ou encore des emballages alimentaires. Il y avait à boire et manger, ce mardi matin, quai du pré au loup, près du pont Corneille à Rouen. C'est ici que la Métropole Rouen Normandie a installé, en novembre dernier, deux filets anti-déchets.

Deux autres ont également été mis en place à Amfreville la Mivoie. Et cinq mois après leur pose, l'heure du levage a sonné. Au total, sur deux des quatre filets levés, ceux de Rouen, une tonne de déchets en tous genres ont pu être collectés.

Pour procéder au levage des filets, un camion grue a été nécessaire. © Radio France - Manon Lombart-Brunel

"On peut encore progresser"

"Il y a énormément de déchets issus de la consommation à emporter, explique Marie Atinault, vice-présidente de la Métropole en charge des transitions et des innovations technologiques. Ce sont des pratiques sur lesquels on peut facilement avoir la main avec un travail de sensibilisation et d'accompagnement des acteurs du territoire."

Elle reconnait : "On va dire qu'on est pas les meilleurs du monde en terme de prévention des déchets car on reste sur un volume de déchets par habitant qui est relativement important par rapport à d'autres territoires. On est clairement sur des indicateurs où on peut encore progresser."

Près d'une tonne de déchets ont été récupérés grâce aux filets, ce mardi. © Radio France - Manon Lombart-Brunel

Une fois collectée, une partie des déchets est envoyée dans une station d'épuration puis incinérée. Pour l'autre partie, direction le laboratoire pour être caractérisé. L'objectif est de remonter à la source de la pollution pour permettre la sensibilisation des producteurs de ces déchets.