A Rouen, une centaine de personnes ont marché pour le climat

Rouen, France

Une centaine de personnes ont participé samedi 30 novembre 2019 à la marche pour le climat dans les rues de Rouen. Les manifestants se sont rassemblés sur le parvis de l'église Saint-Sever puis ont rejoint l’hôtel de ville avec quelques formations et associations écologistes comme Greenpeace. Cette opération de sensibilisation se déroule deux jours avant l'ouverture de la COP 25 à Madrid et un peu plus de deux mois après l'incendie de l'entreprise Lubrizol.

Réveiller les consciences

En tête du cortège, quatre cercueils plus vrais que nature. Il s'agit d'un moyen de sensibiliser pour Pierre qui a participé à leur fabrication : "ils représentent la mort des animaux, la mort de la planète, la mort du vivant. C'est un peu glauque mais c'est un moyen de choquer et d'interpeller", explique le manifestant.

Certains manifestants, entourés de cercueils, rue Jeanne-d'Arc © Radio France - Rudy Pupin

Patrick est présent dans le cortège et estime qu'il y a urgence : "on va augmenter d'ici la fin du siècle de 4 à 5 degrés, peut-être même 6 degrés, la température de la planète. Ce qui veut dire, une élévation du niveau des mers d'un mètre. Les tempêtes seront plus importantes, on ne peut pas continuer à ce rythme là".

"C'est très important d'aller voter pour des partis qui essayent de s'y mettre, il faut aller vers la politique, c'est là que sont prises les décisions. On doit se mobiliser pour donner envie aux politiques de s'y intéresser", estime Romain, un jeune manifestant. Un cri d’alarme lancé aux pouvoirs publics à quelques mois des élections municipales.