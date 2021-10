À Rouen, une pétition pour remettre un peu de lumière dans les quartiers plongés dans le noir

Si vous habitez Rouen, l'éclairage public est peut-être totalement éteint dans votre quartier la nuit, entre 1h et 5h du matin. Onze quartiers sont concernés, ceux à l'extérieur des boulevards rive droite, et le quartier du jardin des plantes, rive gauche. La mesure était expérimentée depuis deux ans dans le quartier du jardin des plantes, elle a été étendue début août à 25% de la commune. En revanche le quartier prioritaire Grammont, les Hauts de Rouen et l'hypercentre de Rouen rive droite restent allumés pour des questions de sécurité.

Une mesure qui doit permettre d'économiser 100 000 euros par an selon la municipalité, interrogée par France Bleu Normandie début août. La mairie qui estime qu'il n'y a pas eu d'augmentation de la délinquance après l'expérimentation menée au jardin des plantes.

D'autres solutions que celle de plonger la ville dans le noir

Mais pour l'opposition de droite, cette mesure est trop brutale, l'opposition a lancé une pétition "Rallumez la lumière" pour demander d'adapter l'éclairage la nuit, et non pas totalement l'éteindre.

Marine Caron est conseillère municipale d'opposition à Rouen Copier

Il faut trouver un juste milieu

"Aujourd'hui il existe des dispositifs de gestion différée de l'éclairage, qui permettent d'avoir d'autres solutions que celle de plonger la ville dans le noir. On peut faire le choix d'allumer un lampadaire sur trois, comme à Lyon, d'avoir des lampadaires qui ont une intensité qui diminue le soir, c'est le cas à Grenoble. Il faut trouver un juste milieu, trouver des solutions adaptées à la préservation de la biodiversité et de la sécurité de tous", explique Marine Caron, conseillère municipale d'opposition à Rouen.

Le fait que je sois une femme je me sens plus vulnérable

C'est aussi ce que pensent certains habitants du quartier Saint-Gervais, au dessus de la Préfecture à Rouen, l'un des quartiers concernés. Quand elle rentre chez elle après une soirée, Chloé, étudiante à Rouen, ne perd pas de temps, "on marche rapidement, pour s'éclairer on est obligé de prendre la lumière de son téléphone, ce qui n'est pas toujours très rassurant. On est très prudent, on regarde partout, on est un peu méfiant. Le fait que je sois une femme je me sens plus vulnérable". "Pour l'écologie c'est une bonne idée, mais ça peut peut-être rassurer d'avoir juste un lampadaire sur trois", estime Florent, "il faut faire des économies, mais nuancer avec les besoins de tout le monde".

On est très prudent, on regarde partout, on est un peu méfiant

Reportage dans le quartier Saint-Gervais à Rouen. Copier

La pétition a recueilli à ce jour plus de 230 signatures.