A Saint-Chamas, les 6.000 tonnes de déchets seront évacuées dans les prochains jours

A Saint-Chamas, après les menaces, l'évacuation des déchets va commencer, un mois après l'incendie ! La société "Recyclage Concept 13" qui gérait la déchetterie a été mise en demeure d'évacuer. Sans effet. Dans un communiqué, publié ce samedi 29 janvier, la préfecture dénonce "une carence". Alors la Métropole Aix-Marseille-Provence, avec les services de l'Etat (Ademe et DGPR - direction générale de la prévention des risques du ministère de la Transition écologique) prépare l'évacuation de six mille tonnes, seule solution pour que cessent les fumées. "La préparation technique de cette évacuation, nécessite en particulier l'analyse fine de l'état des déchets et l'identification du ou des centres de stockage qui les recevront".

La préfecture promet un transfert "dans les prochains jours".

