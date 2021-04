Loire-Atlantique : près de 300 manifestants contre l'extension des sablières à Saint-Colomban

"Non à l'extension des sablières gérées par les entreprises GSM et Lafarge !" Près de 300 personnes ont manifesté, ce samedi 17 avril à Saint-Colomban en Loire-Atlantique. Les deux entreprises, qui ont chacune une carrière sur la commune, veulent s'étendre de plusieurs hectares. Les personnes présentes ont demandé l'arrêt du projet et un vrai débat sur la question.

Les conséquences sur la nature inquiètent

"Notre idée, est vraiment de se dire : On se pose, on arrête ces extensions et on regarde un peu toutes les conséquences que ça a", explique Sylvain, membre de l'association La tête dans le sable. Comme lui, Benjamin fait partie de l'association qui lutte contre ce projet depuis un an maintenant et assure que des alternatives existent.

Nicolas, lui, habite la commune et s'inquiète des différents projets industriels qui se font dans le Sud-Loire. Comme ses voisins, il craint "pour la biodiversité et le paysage".

Le sable va devenir très rare, comme l'eau. Si on y pense pas maintenant, on se demandera comment faire dans quelques années, quand il n'y en aura plus.

Nicolas, habitant de Saint-Colomban contre l'extension des sablières Copier

Les opposants au projet d'installation d'une usine de méthanisation à Corcoué-sur-Logne, et ceux à l’installation d’un entrepôt Amazon à Montbert, étaient présents au rassemblement. Le gros rassemblement de l'année est prévu au mois de juin, un appel national pour un "soulèvement de la terre" organisé les 19, 20 et 21 juin.