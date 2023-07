A Saint-Etienne-du-Rouvray, ils moissonnent à l'ancienne des semences presque disparues

Du seigle, de l'orge mais aussi du blé de printemps. Sur les parcelles par l'association Triticum, situées près de Rouen, près de 200 semences différentes sont semées avec un objectif: retrouver un peu de biodiversité cultivée, décimée depuis un siècle.

Depuis 2019, l'association essaye d'alerter le grand public sur les conséquences de ce recul de la biodiversité. Pour y arriver, elle organise notamment des moissons participatives, sans machine thermique, à la main et avec des outils du bon vieux temps. L'une de ces moissons avaient lieu, ce samedi 22 juillet au parc naturel urbain du champ des Bruyères à Saint-Etienne-du-Rouvray.

Triticum sème près de 200 semences différentes près de Rouen. © Radio France - Manon Lombart-Brunel

90% de la biodiversité cultivée disparue

"On est ici pour montrer la diversité de céréales qui existait avant la Seconde guerre mondiale, explique Julien Budin, chargé de projet pédagogique et semences potagères chez Triticum. En un siècle, on estime que 90% de la biodiversité cultivée a disparu.

"Les céréales actuelles ce sont des céréales qui sont adaptées à une grosse production donc travaillées avec des tracteurs, des moissonneuses-batteuses et du coup les variétés paysannes ont été abandonnées car elles avaient du mal à résister à ces techniques là, raconte Julien Budin, qui explique que ce recul de la biodiversité peut avoir des conséquences*. Le problème, c'est que le jour où une maladie s'attaque à nos céréales actuelles, ça va être un désastre complet. Le fait d'avoir plus de diversité, ça permet de mieux s'adapter aux conditions climatiques."*