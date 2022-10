A Saint-Hilaire-Foissac en Corrèze, l'installation de champs photovoltaïques ne fait pas l'unanimité

Les habitants de la commune de Saint-Hilaire-Foissac en Corrèze ne comptent pas lâcher l'affaire. Au printemps dernier, ils avaient déjà lancé une pétition, rassemblant 140 signatures, soit 70% de la population. Depuis, le collectif s'est transformé en association, a lancé un recours gracieux auprès de la communauté de communes de Ventadour Egletons Monédières, et sollicité des rendez-vous avec son président, Charles Ferré...mais sans succès. Ils ont décidé de relancer la pétition en déposant des tracts dans les boîtes aux lettres des habitants.

Des panneaux photovoltaïques sur les friches industrielles

Les habitants ne sont pas contre les panneaux photovoltaïques mais bien contre le lieu choisi pour les deux projets. "Il y a deux entreprises qui souhaitent installer des panneaux photovoltaïques sur notre commune, sur des terrains qui sont des terrains agricoles, forestiers ou naturels" regrette Philippe Revel, le président de l'association. Pour lui, les panneaux photovoltaïques sont une énergie renouvelable importante, mais détruire des forêts et des prairies pour leur installation, ce n'est pas le bon moyen pour lutter contre le réchauffement climatique.

Le conseil municipal Saint-Hilaire-Foissac a également voté contre l'installation de ces deux champs photovoltaïques. Les habitants proposent une alternative : celle d'installer ces panneaux photovoltaïques sur des friches industrielles et sur des toitures pour préserver les zones naturelles.

Les discussions devront attendre l'enquête publique

Pour Charles Ferré, président de la communauté de communes de Ventadour Egletons Monédières depuis trois mois seulement, qui a hérité de ce projet, il n'y a pas lieu de polémiquer, ni de répondre pour l'instant aux sollicitations de l'association. "On aura l'étude d'impact et après les élus décideront. Alors arrêtons, arrêtons de porter l'affaire aux nues, on va en discuter. Mais attendez l'enquête publique et on verra bien" s'est énerve Charles Ferré.