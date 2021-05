À Saint-Jean-de-Boiseau, la future antenne Bouygues empêche un agriculteur d'accéder à son champ

"Vous voyez, je ne peux plus passer pour aller traiter mon blé malade" expliquantYannick Ardois, montrant du doigt une parcelle de blé derrière des barrières de chantier. À Saint-Jean-de-Boiseau, l''agriculteur cultive cette petite surface tout en s'occupant de ses 400 vaches laitières dans son exploitation voisine.

Jusqu'à présent, il n'avait qu'à traverser le chemin de la Higonnière avec son tracteur pour traiter son blé. "Avait", car depuis le 19 avril, le sentier est fermé. Yannick Ardois y a trouvé les fondations d'une nouvelle antenne téléphonique sur la commune, déjà solidement implantées dans le sol.

"Aujourd'hui, je ne peux rien y faire du tout... Je peux juste regarder mon blé crever. C'est désolant mais c'est comme ça" - Yannick Ardois

L'agriculteur reconnait emprunter un chemin privé avec son tracteur depuis des années. Mais sans autre voie d'accès selon lui, il se désole de devoir abandonner son champ.

Yannick Ardois va devoir abandonner son champ de blé, dans l'incapacité de s'y rendre avec son tracteur, bloqué par la future antenne de Saint-Jean-de-Boiseau. © Radio France - Marion Bothorel

Yannick Ardois n'est pas le seul à s'inquiéter de cette antenne téléphonique. Plus d'une centaine de riverains ont signé une pétition demandant l'abandon de cette antenne Bouygues. Saint-Jean-de-Boiseau est déjà pourvue par quatre opérateurs, et Nathalie ne comprend pas pourquoi un nouveau pylône est nécessaire.

"C'est une grande source d'angoisse et ce qui me met le plus en colère, c'est qu'on était mis devant le fait accompli", regrette Nathalie. D'autant qu'elle est sensible aux ondes magnétiques et que cette future antenne va se déployer sur une hauteur de 24 mètres, à moins de 300 mètres de son domicile.

Une population avertie selon l'opérateur

Un manque d'information démenti par la mairie et par l'opérateur téléphonique. Une permanence a été tenue à l'hôtel de ville. Le 16 janvier dernier, des élus, des représentants de Bouygues et de la métropole nantaise ont également rencontré des habitants et leur présentent "un projet ficelé". Yannick Ardois y a même soumis son problème d'accès à sa parcelle.

Nous cherchons 120 nouvelles stations à l'échelle de l'unité urbaine de Nantes pour s'adapter à l'usage exponentiel de nos clients - Tristan Bonamy

Bouygues estime avoir suffisamment informé les habitants, et chercher surtout à améliorer ses services. Selon l'opérateur, l'antenne est essentielle pour faire face à "une consommation toujours croissante et plus exceptionnelle. Pour y répondre, nous devons éviter que les sites actuels ne soient saturés, en en créant de nouveaux", explique Tristan Bonamy, responsable des relations territoriales chez Bouygues.

Une mairie dans l'incapacité de bloquer son installation

De son côté, la mairie se défend de pouvoir empêcher la construction de cette nouvelle antenne, le dossier déposé par Bouygues étant conforme à la législation. De plus, l'opérateur s'est implanté sur une propriété privée, dont il est locataire.

"On a aucun moyen de s'opposer à l'installation d'une antenne" - Pascal Pras, le maire PS de Saint-Jean-de-Boiseau

"Ça n'est pas à la commune de dire ce qui est bon pour la santé, je ne peux pas dire à un opérateur de ne pas s'implanter ici", explique le maire PS, Pascal Pras. "Les communes sont déboutées devant le tribunal administratif, si le dossier est conforme à la loi.