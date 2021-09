A Saint-Jean-de-la-Ruelle, bientôt des logements collectifs avec une structure paille/bois

On connaissait la pose de la première pierre : place désormais à la pose de la première botte de paille ! C'est un projet de construction de logements sociaux plutôt original qu'a lancé Valloire Habitat, ce lundi et en présence des élus, dans la ZAC (zone d'aménagement concertée) d'Alleville, près du quartier de Chaises, à St Jean-de-la-Ruelle. 2 petites résidences vont être édifiées avec des matériaux "biosourcés", en l'occurrence du bois mais donc aussi de la paille : une première dans l'habitat collectif en région Centre-Val de Loire.

Pour construire ces 18 logements (T2 ou T3), 3 000 bottes de paille seront ainsi acheminées, produites dans une exploitation agricole près de Bourges. Et ce ne seront pas les maisons des 3 petits cochons, rassure l'architecte Vanessa Limousin : "Quand on parle de la paille, on pense effectivement à cela, c'est dans l'imaginaire collectif ! Mais en fait, la paille remplace uniquement l'isolant qu'on mettait dans l'ossature bois, donc cela ne remet pas en cause la structure, ce n'est pas elle qui tient le bâtiment." En revanche, la paille est très performante en matière d'isolation thermique : "Elle permet de bien conserver la chaleur en hiver et surtout d'éviter à la chaleur d'entrer en période d'été", résume Vanessa Limousin.

Paille/bois : un coût aujourd'hui supérieur de 10%

Dans la pratique, la paille compressée est incorporée dans des caissons en bois. Cette structure bois-paille, déjà utilisée pour des maisons individuelles, a un bel avenir dans l'habitat collectif, veut croire Vincent Henneron, le directeur général de l'aménageur Valloire Habitat : "Limiter l'impact carbone des matériaux est un enjeu essentiel, souligne-t-il, utiliser ce procédé est pour nous une très grande fierté, et ça va devenir récurrent, nous avons déjà d'autres projets de construction en bois-paille prévus. Cela correspond aussi à une demande de plus en plus forte de la part de nos clients : non seulement être bien logés, mais aussi de manière écoresponsable."

Ces logements seront équipés de terrasses, jardins privatifs et local à vélos commun - Document Valloire Habitat

Reste un obstacle : le coût de construction, qui est ici de 10% supérieur au coût d'une opération classique. "On est tout au début de cette aventure, relativise Vincent Henneron, il y a toute une filière qui doit encore se structurer, donc bien évidemment, on construit aujourd'hui un peu plus cher que ce qu'on a l'habitude de faire. Mais d'ici 2 à 3 ans, quand aussi les maîtres d'ouvrage auront intégré tout cela, les prix baisseront." Pour ce chantier à St Jean-de-la-Ruelle, le coût est estimé à 2,8 millions d'euros. Les logements doivent être livrés fin 2022.

Plan de relance régional pour le logement social

L'Etat a profité de cette vitrine écologique pour signer un protocole régional de relance de la production de logements sociaux - en partenariat avec l'Union sociale pour l'Habitat (qui regroupe les organismes HLM) et les principaux financeurs : Action logement et la Banque des territoires. Avec la crise sanitaire, la construction de logements sociaux a en effet fortement chuté en 2020, en Centre-Val de Loire : 2 150 logements sociaux financés, c'est le chiffre le plus faible depuis 5 ans.

L'objectif est de remonter à 2 500 logements sociaux financés par an, dès cette année, et également en 2022. Sachant qu'il y a actuellement dans la région, 55 000 demandes de logement social en attente d'être satisfaites (dont 40% émanent de personnes qui en fait vivent déjà dans le parc social mais qui souhaitent déménager). Dans ce programme régional, l'Etat lui-même mettra la main à la poche (6 millions d'euros par an, en hausse de 37%), via le fonds national des aides à la pierre.