À Saint-Jean-de-Luz, le conseil départemental installe un passage piéton pour les loutres

"Attention passage de loutres". Le panneau lumineux rouge et jaune est installé sur la route départementale 918 au niveau de Chantaco, entre Saint-Jean-de-Luz et Ascain. Mis en place par le conseil départemental, le dispositif routier a pour objectif d'avertir les automobiles que des loutres passent régulièrement sur la route, surtout la nuit. Les éviter leur sauve la vie. De plus en plus nombreux dans ce secteur, classé Natura 2000, le petit animal traverse la route entre l'étang Errota-Zahar ou les Loutres vivent et se reproduisent, et les Barthes de la Nivelle, de l'autre côté de la route, où elles vont chasser pour leurs repas, dans un milieu salin influencé par les marées de l'océan.

ⓘ Publicité

Un animal protégé

Le petit mammifère carnivore est un animal protégé en France. C'est pourquoi le dispositif est installé. La piste cyclable en construction prévoit des passages, car un couloir souterrain n'est pas possible en raison des marées importantes dans le secteur qui pourraient noyer les loutres.

Le parking relais en construction prend en compte la situation. "Il est végétalisé afin que l'eau puisse s'infiltrer et une zone de compensation est en construction" explique Guillaume Colas, adjoint au Maire de Saint-Jean-de-Luz délégué au développement durable, à la préservation de l'environnement et à la transition écologique. "La présence de la loutre est en tout cas le signe, qu'à cet endroit-là, l'écosystème fonctionne très bien" précise l'élu.