A Saint-Malo, vaste opération nettoyage dans le port de plaisance

Vous les avez peut être vus autour du port de plaisance de Saint Malo, sac noir à la main. Une vaste opération de ramassage des déchets, organisée conjointement par le port et les deux associations de plongées de la ville s'est tenue ce samedi après-midi. Tant sur la terre ferme, que ce soit sur les terrepleins ou la plage, qu'au fond de l'eau.

Une vingtaine de plongeurs ont participé à la journée de nettoyage au port de plaisance de Saint-Malo. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Au total, 35 kilos de verre, 217 kilos de ferraille, mais aussi 15 mètres de câbles, 60 kilos de bouts, 5 casiers et 5 pneus ont été découverts au fond du port. De nombreux emballages et mégots ont aussi été récupérés aux abords. "On ramasse beaucoup de choses", explique la directrice du port des Sablons, Dominique Bonnel. "Ca peut être des déchets tombés accidentellement, comme des paires de lunettes ou des téléphones, ou des choses plus excentriques, comme des escabeaux, des échelles, des nettoyeurs haute pression. Ce que l'on souhaite aussi à travers ces journées là, c'est faire de la prévention. Lors de ces opérations nettoyage, certains plaisanciers sont à bord de leur bateau ou sur le ponton. On en profite pour attirer leur attention sur le fait que tout cela finit au fond du port, et que cela nuit à la propreté du site."

Ce casier a sans doute passé un bout de temps au fond de l'eau... © Radio France - Pierre-Antoine Lefort