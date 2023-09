A Saint-Palais-sur-Mer, vous pouvez voir des arbres "remarquables" au parc de loisirs Raymond Vignes

Les arbres remarquables de Charente-Maritime sont actuellement recensés. "Une forme étrange, une taille impressionnante, une histoire particulière". Pour mieux comprendre cette nécessité de les répertorier, et mieux saisir ce qu'est véritablement un arbre remarquable, nous sommes allé à la rencontre de Philippe Raynaud à Saint-Palais-Sur-Mer pour en savoir plus. Philippe Raynaud est référent bénévole à l' association Arbres Remarquables de France ( A.R.B.R.E.S ) . Entretien au cœur même du parc de loisirs Raymond Vignes à deux pas du marché couvert.

ⓘ Publicité

Philippe Raynaud, référent bénévole à l'association Arbres Remarquables de France © Radio France - Gérald Paris

Nous sommes ici, au cœur du parc de loisirs de Saint-Palais-Sur-Mer, à côté de deux chênes, en quoi sont-ils particuliers ?

Le premier, c'est un chêne vert, et l'autre un chêne pédonculé d'environ 200 ans. Ils sont vieux, mais il faut à tout prix les préserver. Ce sont des puits de carbone, et des réserves de biodiversité, avec beaucoup d'oiseaux, et d'insectes. C'est donc important de les préserver. En plus, ils ont résisté à la tempête de 1999 qui avait détruit 10 à 20% des arbres dans notre département.

Il y a une petite affiche dessus, qu'est-ce qu'on y lit ?

C'est çà l'initiative de la municipalité. On y trouve le nom en Latin et en Français. Il y a ensuite le descriptif de l'arbre, son utilité, la rareté ... Il faut les protéger, c'est important, ils sont menacés par la pollution, des extensions des aires urbaines parfois. Là ceux là, dans ce parc, sont à l'abris de çà.

Chêne remarquable à Saint-Palais-Sur-Mer © Radio France - Gérald Paris

Comment cela se passe le recensement de ces arbres ? Comment peut-on participer à cette campagne ?

En fait vous signalez l'arbre sur le site de Nature environnement 17, ou sur notre association Arbres Remarquables de France , ensuite, on se déplace pour aller vérifier, si cet arbre est remarquable ou pas. On mesure la circonférence, sa hauteur, la taille des branches, on prend des photos, et on tente d'en savoir plus sur son histoire, qui l'a planté, et quand si c'est possible.

Il y a de nombreuses espèces j'imagine ?

Effectivement, là ce sont deux chênes, mais à l'abbaye de Sablonceaux il y a le noyer noir d'Amérique, des Séquoias, un Sophora de Chine ou du Japon, ou des Ginkgo Biloba, "l'arbre aux quarante écus", qui a été un de ceux à repousser après Hiroshima. Il y a toujours des histoires et des légendes autour de ces arbres. Sur Saintes et Rochefort, il y a de très beaux Séquoias.

Chêne vert du Parc de loisirs Raymond Vignes à Saint-Palais-Sur-Mer, répertorié comme "remarquable" © Radio France - Gérald Paris

L'arbre "remarquable" n'est pas ensuite protégé par la loi, mais le fait que l'on en parle, qu'il soit répertorié, avec un label reconnu par deux ministères, c'est du coup important, et participe au fait que l'on fait tout de même attention à eux. C'est une bonne chose pour préserver la biodiversité.

loading