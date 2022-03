A Saint Trinit sur le plateau d’Albion, les échelles à batraciens sont un succès

Ces dernières années des cadavres avaient été découvert flottant morts à la surface du plan d'eau. Il y a deux ans même 120 crapauds avaient ainsi péri . En cause la membrane plastique étanche qui couvre le fond et les bords du petit lac.

Très glissante, les crapauds ne pouvaient s'y accrocher pour sortir prendre l'air comme l'explique Georges Ughetto, naturaliste et membre de l'association La Nesque Propre qui a contribué à cette installation : « Ils n’ont pas de ventouses, ils n’ont pas de griffes donc par leur poids ils retombent à l’eau sur cette bâche glissante quand ils veulent ressortir. Ils ont des poumons et doivent respirer. Ils s’épuisent dans l’eau et finissent par mourir asphyxiés. Avec l’aide des techniciens du Parc Naturel Régional du Mont-Ventoux on a trouvé l’idée de ces _échelles de tapis de canisses en bambou où ils peuvent s’accrocher_. On en avait installé six et c’est efficace. »

Les températures actuelles sur le plateau d'Albion n'ont pas encore permis la fin de l'hibernation

Ces échelles en canisses ont aussi produit leur effet pour la saison de la ponte notamment puisque les femelles ont accroché le printemps dernier les rubans d’œufs aux échelles mais la fraie n’a pas encore débuté constate le naturaliste qui s’est rendu sur plan d’eau ce mercredi 9 mars : « Tout vas bien, la matériel est en place, le plan d’eau est rempli. Sauf que les nuits sont glaciales, encore en dessous de zéro, qu’il n’y a pas d’humidité et donc les déplacements nuptiaux ne se sont pas fait et on a vu dans le plan d’eau aucun animal.

Si d’ici la fin de la semaine il fait une pluie ça va les sortir de leurs refuges d’hibernation dans les haies, les bordures de sous-bois et aux pieds des vieux murs. Ils font un trou et ils passent l’hiver là. Et à la première pluie, je pense qu’ils vont se déplacer. »

Les crapauds n'ont plus aucune difficultés pour ressortir de l'eau avec ces échelles - Bruno Rovelli