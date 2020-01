à Saintes 42 familles de l'agglomération relèvent le défi de baisser leur facture énergétique

Charente-Maritime, France

42 familles de la communauté d'agglomération de Saintes ont accepté de relever le défi citoyen climat, lancé par la CDA. Un défi qui vise à réduire d'au moins 8% leur facture énergétique et de 10% leur volume de déchets en adoptant des éco-gestes.

Sarah Clamens, Karine Palamara, Kristel Quéré © Radio France - Catherine Berchadsky

Toutes les familles sont volontaires pour changer leurs comportements et réduire leur consommation énergétique. Elles sont divisées en 7 équipes de 5 ou 6 familles , et vont surveiller de près, jusqu'au 30 avril, ce qu'elles consomment en électricité , eau, gaz et autres énergies, tout en comptabilisant leurs déchets. Pour ce faire un kite a été distribué aux familles, il contient un wattmètre pour mesurer la consommation des appareils électriques , un peson électronique pour peser les bouteille de gaz ou les déchets ménagers. Il y a aussi un sac débit mètre pour calculer le volume d'eau qui s'écoule en 10 secondes ou encore un sceau à composte ou un programmateur pour les appareils ménagers .

Un défi pour toute la Famille

Sur la commune des Gonds près de Saintes Karine Palamara et Kristel Quéré ont accepté de jouer les co-capitaines de leur équipe. Toutes deux sont déjà sensibilisées à l' environnement. Karine élève ses poules pour produire ses propres oeufs et favorise les circuits courts. Kristel, elle, assure qu' elle fait attention à ne pas trop remplir sa poubelle jaunes . Mais pas toujours facile de convaincre tous les membres de la famille, c'est vrai notamment lorsque l'on vous demande de ne pas laisser couler l'eau de la douche plus de 5 minutes, Kristel maman d'une fille de 15 ans le reconnaît en riant "Pour une ado c'est très compliqué, nous c'est notre défi de famille ". Karine aussi a parfois du mal à convaincre son mari et s'en amuse"je dirais que ce sont les maris qui traînent un peu la patte , la révolution sera féminine".

Karine élève ses poules pour avoir des oeufs frais © Radio France - Catherine Berchadsky

L'objectif atteindre l' équilibre en 2050

Depuis le 6 janvier et pour une période de 4 mois, les familles vont donc mesurer au plus près leur consommation, et vont rentrer régulièrement les données sur un compte en ligne via la plateforme Déclic. Auparavant, elles auront déjà noté sur ce compte qu' elle a été leur consommation sur 6 mois de l' année entre octobre 2018 et avril 2019. Le défi s'inscrit dans le cadre du programme_Territoire à énergie positive_, qui a pour objectif de réduire la consommation du territoire et d'augmenter sa part d'énergie renouvelable explique Sarah Clamens, en charge des questions énergies climat sur l' agglomération de Saintes. Il s'agit dit-elle "d'atteindre l'équilibre en 2050, pour qu'on est autant d'énergie renouvelable que de consommation d'énergie"

Un défi ludique et conviviale

Tout au long du challenge les 42 familles se retrouveront régulièrement pour échanger leurs expériences mais participer aussi à des animations : soirées anti-gaspillage, visite du centre de tri, et autres événements sur la thématique de l'éco-construction. L'opération se clôturera en mai prochain par une remise de prix , l'équipe gagnante sera celle, non pas qui consomme le moins d'énergie mais celle qui a le plus réduit sa facture et ses déchets.