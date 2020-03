À Saintes, un atelier pour fabriquer son propre piège à frelons asiatiques

Tout en coupant les deux bouteilles en plastique qui vont servir à faire le piège, Bernard Silly, apiculteur amateur de l'association Belle Rive explique pourquoi le frelon asiatique est une menace. "C'est un prédateur de l'abeille, il lui coupe la tête et ramène l'abdomen dans sa ruche pour nourrir tout le monde. Un frelon peut très vite décimer toute une colonie d'abeilles ". Or, comme pollinisatrice, l'abeille est essentielle dans la sauvegarde de la biodiversité. Sans compter que, si on le dérange, le frelon asiatique peut attaquer l'homme qui en peut en mourir, notamment s'il est allergique.

Dans les mains de Bernard Silly, le piège prend forme. Il met le haut d'une bouteille dans l'autre dont il a coupé le fond, goulot vers le bas. Puis il perce un trou dans le bouchon de la plus petite et attention c'est précis. " Il faut prendre une perceuse avec un forêt de _10 millimètres de diamètre. C'est pour que le frelon asiatique puisse rentrer mais pas le frelon européen_, plus gros et qu'on ne veut pas piéger car il n'est pas une menace. " Dans le même objectif des petits trous sont percés dans la paroi de la grande bouteille pour permettre à des plus petits insectes de ressortir.

Les apiculteurs amateurs ont même réalisé une "recette" à suivre pour fabriquer son propre piège. © Radio France - Marina Guibert

Mettre des pièges maintenant pour les enlever au mois de Mai

Il ne reste plus qu'à mettre l'appât dans la plus grande bouteille et là aussi tout a été pensé pour ne pas piéger d'autres insectes. "On met un tiers de bière, un tiers de vin blanc et un tiers de sirop, de préférence de fruits rouges. Le sirop va attirer les frelons et l'alcool va repousser les abeilles, qui n'aiment pas ça, pour éviter de les attraper. "

Deux autres trous pour faire passer une ficelle et le piège est prêts à être suspendu à un arbre mais gare à ne pas le laisser après le mois de mai. " _En été, pour compenser la perte des frelons piégés, la reine, la fondatrice va se mettre à pondre en continu et on va avoir l'effet inverse de ce qu'on recherche."_Dernier petit conseil de Bernard Silly : se servir de ce qui reste de la bouteille dont on a conservé que le haut pour faire une protection et éviter au piège se remplir d'eau de pluie.

Et vous avez un nid de frelons asiatique chez vous n'y touchez surtout pas et appelez un professionnel spécialisé mais pas les pompiers.