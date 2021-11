Savigny-le-Sec : les habitants préparent des décorations de Noël écolos

"Ça, c'est du solide et ça coûte moins cher que les illuminations qui viennent de chez les chinois! " Christian, Max , Pierre et les autres font partie d'un petit groupe de retraités du village . Leur plaisir c'est le bricolage alors ils n'ont pas hésité une seconde à venir participer à l'atelier de fabrication de déco de noël organisé par la municipalité de Savigny-le-Sec (Côte-d'Or).

Depuis plusieurs années déjà, la commune met des guirlandes lumineuses sur la place de la mairie pour les fêtes mais cette année, changement de programme comme nous le raconte Joachim Pellicioli, deuxième adjoint en charge de l'environnement : "Les guirlandes électriques, ça avait un coût à l'investissement, à l'entretien, sans oublier que pour les accrocher, on doit faire appel à des personnes et des nacelles spéciales alors cette année, on s'est dit que ça serait bien de se renouveler et de faire quelque chose de plus actuel".

Les sapins ont été réalisés grâce à des palettes déposées par des habitants de Savigny-le-Sec © Radio France - Annelaure Labalette

Pendant plusieurs jours, les habitants de la commune ont été invités à venir déposer aux ateliers municipaux de Savigny des palettes, des morceaux de bois dont ils ne se servaient plus, ou encore de vieilles luges trouvées dans les greniers. Des objets qui vont donc être recyclés et transformés en sapins de noël. Et c'est tout le but de cet atelier confection: faire avec de la récup' et avoir une démarche environnementale.

Les bricoleurs à l'oeuvre pour découper le futur sapin en bois © Radio France - Annelaure Labalette

Pierre, en bleu de travail nous explique: "vous prenez une palette, vous remettez des lattes dans les espaces vides et hop, vous avez la base de votre futur sapin. Ensuite, vous tracez la forme du sapin au crayon, vous disposez le tronc et vous le vissez. La dernière étape, c'est la scie sauteuse, qui va tout découper pour qu'on arrive au sapin pointu, terminé". A quelques pas de là, un autre atelier de fabrication. Ici, ça ponce. Et c'est Max qui s'y colle: "c'est toujours mieux de poncer un peu le bois car la peinture qu'on va mettre ensuite pour la déco, accrochera mieux. Et puis, ça évite aussi de se mettre une écharde dans le doigt, donc c'est bien de poncer légèrement".

Un petit coup de ponçage pour que la peinture accroche mieux par la suite © Radio France - Annelaure Labalette

Le joyeux groupe de bricoleurs a aussi réalisé des chouettes en bois avec des rondins de bouleau découpés et assemblés les uns aux autres. Mais ils ont encore de nombreuses idées "on va faire des jardinières en palettes de bois et on y mettra des branches de sapins et du houx et puis si on a le temps, on construira un petit chalet de Père noël".

Les chouettes fabriquées avec des rondins de bouleau © Radio France - Annelaure Labalette

En l'espace de trois heures d'atelier, les habitants ont déjà fabriqué une trentaine de sapins, chouettes et autres objets décoratifs. Des familles du village viendront ensuite les peindre et les enfants de l'école de Savigny-le-Sec les décoreront grâce à des petits clous plantés sur les sapins en bois. Toutes ces décorations écolos et "home made" seront conservées après les fêtes de noël dans les ateliers municipaux. Elles seront réutilisées l'année prochaine et qui sait, de nouvelles viendront sûrement les rejoindre. Des décos écolos....toujours!