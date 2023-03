À Sélestat, une centaine de personnes pour le comptage des daims dans la forêt de l'Illwald

Comme chaque année à Sélestat, se déroule une opération de comptage de la population de daims dans la forêt de l'Illwald. Elle s'est déroulée du jeudi 16 au vendredi 17 mars.

État des lieux de population

La forêt s'étend sur 2.000 hectares. Une centaine de personnes ont participé à cette opération de comptage, elles sont réparties sur 34 parcelles. Tout est fait bien sûr pour éviter les doublons.

Les participants avant le top départ du comptage © Radio France - Guillaume Chhum

"Nous avons des cartes sur lesquelles on trace les heures où l'on voit le gibier et dans quelle direction ils vont et dans quelles parcelles. Ensuite tous ces chiffres sont comparés et on voit s'il y des doublons ou pas" explique Denis Barthel, conseiller municipal à Sélestat, chargé de l'environnement, de la forêt et de la chasse.

Chaque année, les chiffres sont plutôt stables. Cela tourne autour de 180 à 200 daims. Ce comptage permet aussi de réguler la chasse dans la forêt.

Une bonne balade dans la forêt pour les participants

Parmi la centaine de participants, il y a de nombreux habitués. "C'est le plaisir de faire une balade en forêt et d'apercevoir des animaux. C'est aussi une belle action citoyenne," souligne Jean-Pierre.

"Depuis que je viens je n'ai pas vu de daims, mais c'est très agréable, on passe un moment tous ensemble dans la forêt," se réjouit Lionel.

Comme c'est de tradition, c'est lundi 20 mars que la mairie de Sélestat dévoilera le nombre de daims comptés. Selon une première tendance, ce nombre serait à la hausse.

Des plans sont distribués pour éviter les doublons © Radio France - Guillaume Chhum