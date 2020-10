A Septêmes-Les-Vallons, une antenne-relais sème la discorde

Une antenne-relais 4G de plus de 15 mètres de haut, comme un grand et gros tuyau vert, est apparue en fin de semaine dernière dans ce quartier pavillonnaire de Septêmes-Les-Vallons, à la surprise des habitants. Certains de décolèrent pas et ne veulent pas en rester là.

C'est en fin de semaine dernière que les riverains du très tranquille Chemin des fraises à Septêmes-les-vallons ont découvert avec surprise cette antenne-relais 4 G de plus de quinze mètres de haut. "_Elle a poussé comme un champignon"_s’étonne cette habitante de la résidence dans laquelle est implantée cette antenne "On ne nous a pas prévenu du tout" regrette Dominique, qui voit ce grand et gros tuyau vert depuis sa fenêtre. "Je trouve qu'elle est trop près des habitations" poursuit-elle, "on peut la toucher, on passe par là pour aller au local poubelles".

des riverains inquiets des conséquences sur leur santé

Certains habitants ne décolèrent pas, à plus d'un titre. Ils estiment que "la présence de cette verrue dénature le quartier et fait perdre de la valeur aux maisons" , mais ils s'inquiètent surtout des effets secondaires de ces ondes électromagnétiques sur leur santé: "On ne sait pas, on n'arrive pas à se faire une idée, on entend tout et son contraire sur les conséquences sanitaires de ces antennes, où est la vérité?" estime Louis qui habite juste à côté, mais qui reconnait leur utilité: "aujourd'hui tout le monde a un portable, on se sert de notre téléphone tout le temps mais on ne veut pas de relais , on ne veut pas de ces antennes à côté de chez nous, on les veut chez les autres". Des riverains qui n'entendent pas en rester là.