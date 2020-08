À Serbonnes, l'étude d'une usine à méthanisation inquiète le maire et les habitants

Sujet sensible pour le village de Serbonnes (Yonne) : sept agriculteurs ont pour projet la construction d'une usine à méthanisation sur la commune. Ce projet qui n'est qu'à l'étude, inquiète le maire et ses 636 habitants. 430 Serbonnois ont déjà signé une pétition pour dire non à cette usine.