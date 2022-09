A son tour, Metz prend des mesures pour économiser l'énergie

Avec la crise énergétique, la facture va grimper de 7 millions d'euros l'an prochain à Metz. La mairie a annoncé une série de mesures d'économie comme la baisse du chauffage dans les certains bâtiments municipaux et la limitation de l'éclairage public la nuit.

Comme beaucoup d'autres communes avant elle, la ville de Metz prend à son tour des mesures pour réduire sa facture d'énergie, face à la hausse des prix du gaz et de l'électricité qui touche les collectivités. Une charge qui va carrément doubler en 2023, avec un surcout estimé à 7 millions d'euros.

Des changements qui interviendront à compter du samedi 1er octobre :

Extinction des bâtiments publics et de l’éclairage de la voirie de minuit à 5 h en semaine et de 1 h à 5 h les vendredis et samedis (sauf dans l’hypercentre, le secteur de la gare et les quartiers jugés sensibles)

de la voirie de minuit à 5 h en semaine et de 1 h à 5 h les vendredis et samedis (sauf dans l’hypercentre, le secteur de la gare et les quartiers jugés sensibles) Baisse du chauffage de 2° dans les bâtiments municipaux (sauf les écoles, crèches et piscine)

de 2° dans les bâtiments municipaux (sauf les écoles, crèches et piscine) Sensibilisation des agents municipaux, extinction automatique des ordinateurs à partir de 19h

Incitations auprès des commerçants pour réduire l'éclairage des enseignes

Les illuminations de Noël (en LED) seront également coupées la nuit.

Toutes ces mesures devraient faire économiser un million d'euros à la collectivité.

Des milliers d'ampoule à changer

La chantier principal de la mairie reste l'éclairage public, vieillissant et peu adapté. "On a un patrimoine très vieillissant" admet l'adjointe au maire Béatrice Agamennone. "Nous avons environ 16.800 candélabres dont 25% ont plus de 35 ans. Cela ne nous permet pas de faire des abaissements à la demande." Outre le remplacement de ces lampes avec des ampoules basse consommation, c'est le système en lui même qui est à revoir : un tiers des chambres de contrôle de l'éclairage public de la ville ne sont pas équipés de dispositifs d'horloge selon l'élue, "la commande générale était encore sur Minitel il y a deux ans..." Ce dossier à lui seul représente un investissement de 26 à 42 millions d’euros. Des dépenses que la ville a déjà commencé à engager. La situation actuelle ne fait "qu'accélérer" la démarche assurent les élus messins.