À Soulac-sur-Mer, la démolition du "Signal" commence, l'immeuble symbole de l'érosion côtière

C'était un vendredi particulier à Soulac-sur-Mer. Le ministre de la transition écologique Christophe Béchu, costard cravate, monte énergiquement dans le tractopelle qui va commencer à démolir "Le Signal". Cet immeuble construit en 1967 à l'époque à 200 mètres de l'océan, et qui se trouve aujourd'hui à 20 mètres du trait de côte et contraint d'être détruit. Le ministre a donc donné les premiers coups de belle dans le bâtiment accompagné par la secrétaire d'Etat girondine à l'écologie Bérangère Couillard.

Le ministre Christophe Béchu est monté dans le tractopelle chargé de démolir le Signal. © Radio France - Tristan Barraux

Puis devant les micros, il a insisté sur le symbole que représente la démolition du Signal. "Soulac c'est une géographie particulière. Il y a au travers de ce qu'il se passe ici avec l'érosion du trait de cote, une vision de ce qu'il va se passer dans plein d'autres endroits. En France on a 975 communes qui sont concernés d'une manière ou d'une autre par l'érosion du trait de côte. C'est 20% de nos 20.000 kilomètres de côtes. En Gironde c'est même plus de 30%", explique-t-il.

Les étapes de la démolition

Le chantier de démolition commence officiellement ce lundi 6 février et devrait durer deux mois. "Il y a deux ou trois semaines de démolition de la superstructure. On va évacuer les gravas. Et sur le mois de mars, on va faire des apports de sable pour refaire la dune avec 17.000 mètres carré du sable extrait à proximité. Ensuite , il y a aura une phase de renaturation, de revégétalisation", décrit le maitre d'œuvre du chantier de démolition Arthur Pfeiffer.

