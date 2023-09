À Tarbes, les biodéchets sont désormais collectés et transformés en compost

La ville de Tarbes et le SYMAT se mettent au vert. La mairie a passé un accord avec le syndicat en charge de la collecte des déchets. À partir de ce vendredi 15 septembre, il devra collecter les biodéchets des habitants et des professionnels. Une décision qui fait suite à la loi AGEC pour lutter contre le gaspillage alimentaire.

Désormais, tous les habitants pourront trier leurs épluchures, même s'ils ne possèdent pas de composteurs. Une quinzaine d'abris bacs, où les déposer, ont déjà été installés. Pour l'instant, la collecte est en phase de test et ne concerne que l'Est de Tarbes, soit les quartiers Saint-Jean, Martinet, Foirail et Figarol. Elle sera étendue à l'ensemble de la ville d'ici la fin de l'année.

Quels sont les déchets concernés ?

Il est possible de déposer dans les points de collecte des épluchures, des fruits et légumes avariés, des coquilles d'œufs mais également des fleurs fanées. "En fait, tout ce qu'on peut mettre dans un composteur, sauf la tonte et les feuilles", précise Franck Destruhaut, responsable de l'antenne nord du SYMAT.

Des sacs et des seaux seront distribués aux habitants de la zone test. Ils pourront les remplir avec leurs biodéchets et les déposer dans les différents points de collecte. "Pour l'instant, il y en a une quinzaine mais à terme, ce sera plus de 200", ajoute-t-il.

Du compost pour les agriculteurs

Les biodéchets représentent 30% des ordures ménagères collectées par le SYMAT. Jusqu'à présent, ils étaient envoyés à Toulouse pour être incinérés. "On va maintenant leur donner une seconde vie, explique Rémi Carmouze, président du SYMAT. Ces biodéchets seront compostés et distribués aux agriculteurs du territoire pour qu'ils puissent les épandre".

Une démarche à la fois écologique et économique. La collecte des biodéchets est non seulement gratuite pour les habitants mais elle coûte également moins cher au SYMAT. "Le prix de traitement du biodéchet est de 60 euros la tonne contre 200 pour les ordures ménagères", insiste-t-il. À terme, les économies devraient se répercuter sur le porte-monnaie des Tarbais.

Une fois étendu à l'ensemble des habitants, le SYMAT espère une augmentation de 50% du compostage individuel.