On a testé pour vous un nouveau site pour découvrir chaque jour la biodiversité en Dordogne

Le site BioMétéo est accessible sur smartphone, tablette et sur son ordinateur. Inauguré ce mercredi par le département de la Dordogne, il permet aux Périgourdins de se renseigner sur la météo du jour dans leur commune et sur la faune et la flore qui les entourent. Ce projet est né après plusieurs mois de réflexion afin de sensibiliser davantage à la protection de biodiversité près de chez nous. France Bleu Périgord a testé pour vous.

Un site facile d'utilisation

Pour se connecter c’est simple, il suffit de taper l'adresse du site dans la barre de recherche : https://biometeo\.dordogne\.fr. Une fois arrivé sur la page d'accueil, vous pouvez "soit vous géolocaliser soit tapé le nom de votre commune" explique Cathy Prigent, responsable Milieux naturels et Biodiversité au département, c'est elle qui a chapeauté la création du site. Pour cela, vous inscrivez votre commune tout en haut au niveau de la loupe. Vous appuyez ensuite sur entrée. La météo de votre commune s'affiche : température, nuages, soleil, l'indice UV et même la qualité de l'air (Indice Atmo). "Le principe c'était d'attirer les gens avec une pratique quotidienne, quelque chose que l'on fait tous les jours c'est regarder la météo" indique Cathy Prigent.

La température à Couze-et-Saint Front par exemple est de cinq degrés et le soleil se couche à 17h16.

La découverte de la biodiversité locale

Si on descend sur la page, le site nous propose neuf fiches d'espèces végétales ou animales différentes tous les jours et différentes selon la commune. Par exemple, si l'on change de commune et que l'on choisit Piégut-Pluviers, le site nous propose d'en savoir plus sur un oiseau, le Grèbe à cou noir. On apprend qu'il a été observé six fois dans toute la Dordogne dont une fois à plus de 73km de Piégut-Pluviers : "Cela veut dire que six observations ont été consignées dans la base de données sur laquelle le site est branché" précise Cathy Prigent. On peut aussi découvrir aussi l'existence de Canards chipeau ou de papillons. Chaque jour, ces fiches disparaissent. Vous pouvez donc cliquer sur le petit cœur pour les ajouter dans vos favoris et les retrouver facilement.

Le site permet aussi de connaître le niveau des rivières en temps réel.

On en apprend davantage sur le Grèbe à cou noir - BioMeteo Capture d'écran

D'où viennent ces données ?

"Il n'est pas simple de faire remonter des données à jour et vérifiées. Nous nous sommes mis en contact avec le Muséum d'histoire naturelle qui présente l'ensemble des espèces animales et végétales qui existent en France et nous avons croisés ces données via une base internationale (Global biodiversity information facility) qui est la seule base aujourd'hui qui transmet des données publiques" explique Cathy Prigent du département.

Les données devraient progressivement devenir plus locales grâce à des données régionales modernisées.

Pourquoi un tel site ?

L'objectif de BioMeteo est de faire découvrir aux Périgourdins, la richesse de la biodiversité locale et ainsi les sensibiliser à la protection de la faune et la flore. Les jeunes sont particulièrement visés selon Cathy Prigent.

Cela permet d'interpeller les gens car la biodiversité est en danger - Cathy Prigent

La BioMeteo s'inscrit dans un projet plus large : la Maison Numérique de la Biodiversité. Cette maison, totalement virtuelle, est un outil utilisé par le département de la Dordogne pour mieux connaître son écosystème tout en développant le territoire.