À Thionville, le centre-ville pourrait devenir piéton

Pour rendre les centres-villes plus sûrs pour les piétons et plus respirables pour tous et toutes, de plus en plus de villes décident de piétonniser leurs hypercentres. L'équipe municipale de Thionville a lancé trois mercredis-tests pour se rendre compte de ce à quoi une ville sans voiture pourrait ressembler.

Une ambiance différente

Pas de vrombissements de moteurs, pas de klaxons ni de bruits de portières qui claquent, l'ambiance était différente mercredi matin dans les rues du centre-ville thionvillois. Les terrasses n'étaient pas vraiment remplies et les rues loin d'être bondées mais "l'impact réel de la piétonnisation ne peut se calculer sur une seule matinée. Là, on est plutôt sur les effets du pass sanitaire et du mauvais temps", rappelle Thomas, gérant de Latitude 49, un bar d'une rue commerçante.

Pour le barman, cette éventuelle piétonnisation est synonyme de calme et de tranquillité pour ses clients comme pour lui : "On a un centre-ville qui est assez étroit donc quand il y a l'afflux de personnes entre 10h et 11h c'est le concert de klaxons, les voitures en double-file, mal garées. Et pour mes clients ce n'est pas l'idéal pour boire un coup en terrasse." Thomas est convaincu que l'absence de voiture ne pourra être que bénéfique pour tout le monde, "une fois que les habitants auront pris des réflexes différents pour se déplacer dans le centre". Sa seule inquiétude reste du côté des personnes âgées ou à mobilité réduite, pour qui il faudrait de vraies solutions pour faciliter l'accès à l'hypercentre.

Un système actuel qui "fonctionne"

Autre type de commerce, autre son de cloche du côté de Dominique, patron de la boutique Remack Fourrures. Avec un centre-ville déjà piétonnisé tous les après-midi, il estime que laisser la place à la voiture trois heures chaque matin n'est pas trop demander : "Ça arrange tout le monde, le système actuel. Les gens qui ont des petits problèmes pour marcher, le matin c'est pratique : ils peuvent venir faire leurs courses, se faire déposer par leurs enfants devant les commerces."

Le commerçant s'inquiète aussi que les automobilistes délaissent l'hypercentre pour privilégier les parkings gratuits des centres commerciaux : "Il n'y a qu'à constater les ruelles vides, même la terrasse en face de mon magasin est vide, déplore Dominique. Et une fois que les gens ne pourront plus traverser la ville, il va y avoir un pourcentage de personnes qui ne viendront plus. Il n'y a pas assez de parkings aux abords du centre, de toute manière."

Les Thionvillois consultés

Carol Thil, adjointe à la démocratie participative et Thierry Ghezzi, adjoint au commerce, insistent sur la nécessité de construire la transition écologique avec les habitants, les riverains, les usagers et les commerçants : "Il faut à la fois interroger les usagers, les résidents, les commerçants pour que tous puissent s'approprier le centre-ville. C'est très important de ne pas opposer les gens les uns aux autres. Il faut vraiment construire ce projet tous ensemble."

Les élus rappellent aussi les 1.300 places de parking gratuites à "moins de cinq minutes du centre-ville" et expliquent être en train de plancher sur la mise en place d'une navette pour relier l'hypercentre facilement. La décision de la mairie devrait intervenir en 2022 après avoir recueilli les avis des Thionvillois.

Des Thionvillois qui, pour celles et ceux avec qui France Bleu a discuté, se montrent plutôt favorables à cette idée. Nathalie s'étonne même que le centre-ville ne soit pas déjà piéton : "Ça fait longtemps que ça aurait dû être fait. D'un point de vue environnemental, c'est très gênant. Et même pour circuler avec les poussettes ou pour les personnes âgées, c'est difficile avec les voitures."

Patricia, une touriste en visite pour la première fois à Thionville se disait justement que c'était un hypercentre "très agréable pour se promener". Alors quand elle apprend que ce n'est que pour la journée : "Ah oui ? Non, il faut que cela reste piéton et je pense qu'il y a plein de gens qui voudront que cela reste piéton. Bon, après moi je n'ai qu'un avis touristique et touristiquement c'est très mignon sans voiture."

Tourisme, environnement, tranquillité, à en croire les passants les arguments sont nombreux en faveur d'une piétonnisation. Mais à la condition que celle-ci soit accompagnée d'une vraie politique publique de mobilités pour ne pas pénaliser les commerces et les personnes à mobilité réduite.