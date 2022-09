VIDÉO - À Toulouse, des bâtiments où se chauffer ne coûte que quelques dizaines d'euros par an

En pleine crise énergétique, les habitants de deux immeubles sortis de terre quartier de l'Ormeau, à Toulouse, vont échapper aux factures qui flambent. L'architecte à l'origine de ces bâtiments "passifs" nous explique comment cela est possible.

C'est le deuxième épisode de notre zoom sur les initiatives dans la région pour économiser de l'énergie. À Toulouse, quartier de l'Ormeau, il existe des bâtiments où les résidents ont chaud l'hiver et frais l'été, sans avoir besoin de dépenser plus de quelques dizaines d'euros d'énergie par an.

Voilà à quoi ressemble l'un des deux bâtiments. On ne dirait pas comme ça, mais il est fait à 80% de bois ! © Radio France - Manon Klein

Il s'agit de constructions encore assez marginales dans la Ville rose, inspirées du modèle allemand, des bâtiments "passifs" et écoresponsables. Le secret ? Un gros manteau d'isolation par l'extérieur, un système hermétique et une pompe à chaleur double flux.

Mais cela a un prix : ces immeubles sont 15 à 20% plus chers que les autres constructions.

Laurence Ryckwaert est l'architecte à l'origine de ces deux bâtiments, la résidence Vol de nuit et la résidence Courrier Sud. Elle répond aux questions de Jeanne-Marie Marco.