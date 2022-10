A Toulouse, Hector le Collector récupère vos biodéchets à votre travail pour les transformer

Dans la Nouvelle éco ce vendredi matin, on vous présente une start-up écolo née il y a deux ans à Toulouse. Elle s'appelle "Hector le Collector" et vous propose de récupérer vos biodéchets pour les transformer en énergie : biogaz puis électricité. Mais la spécificité est que la collecte se fait sur votre lieu de travail. Pour comprendre comment ça marche, on en parle avec un des deux co-fondateurs.

ⓘ Publicité

Bonjour Valentin Famose. Quand on parle de biodéchets, on parle de quoi précisément ?

Quand on parle de biodéchets, de déchets alimentaires ou de déchets organiques, c'est tout simplement tous les restes de repas, les épluchures et tout ce qui est marc de café, coquilles, fruits, tout ce qui est organique.

La particularité c'est que vous ramassez les déchets au boulot ?

Exactement ce qu'on propose, c'est des services de collecte dans les entreprises, mais aussi dans la restauration ou lors d'événements. En mettant en place des points de collecte pour ces déchets organiques. Avec la petite originalité de permettre à tous les salariés des entreprises dans lesquelles on s'installe de faire le tri chez eux et de les rapporter sur leur lieu de travail. On a environ un tiers des effectifs des entreprises dans lesquelles on s'installe, qui n'ont pas de solution et qui adoptent Hector Pro dans leur cuisine et qui ramènent leur biodéchets de cette manière.

Mais ça plait aux gens ce système de collecte, de venir au boulot avec ses déchets ?

Effectivement, on pouvait se questionner sur la possibilité de faire ça. Mais finalement, avec le petit kit Hector qu'on peut fournir à tous les salariés, ça permet, en vélo, en voiture ou dans les transports en commun, de transporter ses déchets alimentaires en toute sécurité. C'est un petit seau finalement en bambou et qui est assez joli et qui peut être mis sur le plan de travail lorsqu'on cuisine à la maison.

Et ça cartonne depuis deux ans ?

On a environ un tiers des effectifs des entreprises dans lesquelles on s'installe, qui n'ont pas de solution et qui adoptent Hector dans leur cuisine et qui ramènent leur biodéchets de cette manière. La première année, c'était un peu une année test pendant laquelle on a réussi à collecter environ 50 tonnes. Et cette année, en 2022, on est déjà à 150. On va arriver à peu près à une centaine de points de collecte sur Toulouse d'ici la fin de l'année. Sachant que dès 2023, il va y avoir une obligation réglementaire portant sur le tri de ces biodéchets et qui va concerner principalement des restaurants avec un certain volume, ce qui devrait nous permettre encore plus d'accélérer la création de points de collecte sur la zone.

Et pourquoi vous être concentré sur les biodéchets ?

C'est à dire que le problème principal, c'est que les biodéchets, les déchets alimentaires sont composés à 90% d'eau et aujourd'hui mélangés avec tout le reste ça part en incinération et c'est ça la mission d'Hector le Collector c'est de détourner un maximum de ces déchets alimentaires pour arrêter de brûler de l'eau. Et de ce point de vue, il y a beaucoup de gens qui se sentent concernés par des problématiques écologiques et qui, de ce point de vue là, souhaitent s'engager. Et Hector le Collector leur propose une solution concrète pour pouvoir agir en ce sens.